Ιράν: «Επεξεργαζόμαστε πλαίσιο» ενόψει νέων συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη «επεξεργάζεται ένα πλαίσιο» ενόψει των επόμενων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ο Αμπάς Αραγτσί «υπογράμμισε την έμφαση που δίνει η Ισλαμική Δημοκρατία στην κατάρτιση ενός πλαισίου (...) ώστε να προχωρήσουν οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις», μία ημέρα μετά το δεύτερο «ραντεβού» Ιρανών και Αμερικανών στην Ελβετία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γκρόσι είπε ότι ο ΔΟΑΕ «είναι έτοιμος να παράσχει την υποστήριξή του» για την εφαρμογή ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης. Αρμοδιότητα αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, που εδρεύει στην Αυστρία, είναι να επιτηρεί την ειρηνική φύση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το Ισραήλ και πολλές χώρες της Δύσης υποψιάζονται ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες αλλά επιμένει ότι είναι δικαίωμά της να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Νωρίτερα σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στη Βιέννη, Ρεζά Νατζαφί, μίλησε με τον Γκρόσι και με τους πρεσβευτές της Κίνας και της Ρωσίας ώστε «να ανταλλάξουν απόψεις» ενόψει της επικείμενης συνόδου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν χθες στη Γενεύη τον δεύτερο γύρο των έμμεσων συνομιλιών τους, με φόντο τις συνεχιζόμενες εντάσεις στις σχέσεις τους. Το Ιράν, που δήλωσε «ανοιχτό» στην επαλήθευση του πυρηνικού προγράμματός του, διαβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν «επί των κατευθυντήριων αρχών» μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Όμως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υπογράμμισε ότι οι διαφορές τους παραμένουν και νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ