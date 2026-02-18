Εσωτερική πολιτική σύγκρουση στην Τουρκία για ενεργειακές εξελίξεις και κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου

Σε πεδίο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης αναδείχθηκε η Ανατολική Μεσόγειος, οι ενεργειακές εξελίξεις και οι κινήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολιτευσης στην Τουρκία να ανταλλάσσουν δηλώσεις.

Σε ενημερωτική εκπομπή του τουρκικού καναλιού Χαμπέρτουρκ, η βουλευτής του AKP Αϊσέ Μποχουρλέρ υποστήριξε ότι η Μαύρη Θάλασσα και τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν διαδρομή για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν τον περιορισμό της Ρωσίας.

Αναφερόμενη στην Ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συνήψαν συμμαχίες, ενώ υπενθύμισε ότι το 2019 η Τουρκία απέστειλε το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις για έρευνες υδρογονανθράκων, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή συνιστούσε άσκηση δικαιώματος και επηρέασε την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Η ίδια ανέφερε ότι έγιναν προσπάθειες σύναψης συμφωνιών με στόχο να εμποδιστεί η τουρκική δραστηριότητα και υποστήριξε ότι καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού της Τουρκίας εντός της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ενεργήσει όταν το κρίνει αναγκαίο.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο απόστρατος και βουλευτής του CHP Γιανκί Μπαγτζίογλου, σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε ότι από τον Δεκέμβριο του 2020 δεν πραγματοποιούνται δραστηριότητες σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου όπου, όπως υποστηρίζει, η Τουρκία διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Αναφερόμενος στο γεωτρύπανο Τσαγρί Μπέη, το οποίο κατευθύνεται προς τα ανοικτά της Σομαλίας, είπε ότι είναι αναγκαίο, από την άποψη των εθνικών συμφερόντων, να διεξαχθούν δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης και στις εν λόγω περιοχές, ώστε, όπως ανέφερε, να επιδειχθεί παρουσία.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του ο βουλευτής Σμύρνης του CHP, καθηγητής Ουμίτ Οζλαλέ, σχολίασε τη συμφωνία της Chevron με την ελληνική κρατική εταιρεία Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων ανοικτά της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο Όζλαλε ανέφερε ότι η Chevron είχε υπογράψει πρόσφατα μνημόνιο κατανόησης με την Τουρκία και υποστήριξε ότι η ταχεία κίνηση της εταιρείας σε περιοχές που η Άγκυρα και το ψευδοκράτος θεωρούν ότι εγείρουν αξιώσεις αναδεικνύει αδυναμίες στην ενεργειακή διπλωματία της χώρας. Πρόσθεσε ότι η ενεργειακή πολιτική απαιτεί στρατηγική και θεσμική προσέγγιση που να διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ