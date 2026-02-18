Διπλωματική κρίση Βελγίου–Ισραήλ με εμπλοκή ΗΠΑ για υπόθεση περιτομών στην Αμβέρσα

Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Βέλγιο και το Ισραήλ, με αφορμή δικαστική έρευνα στην Αμβέρσα για καταγγελλόμενες παρατυπίες που συνδέονται με θρησκευτικές περιτομές, αλλά και τις δημόσιες κατηγορίες περί αντισημιτισμού εις βάρος των βελγικών αρχών, με τη διεύρυνση της αντιπαράθεσης, από το επίπεδο της εβραϊκής κοινότητας και της δικαστικής έρευνας στην Αμβέρσα, σε ανοικτή πολιτική σύγκρουση μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών, να δείχνει ότι η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε ευρύτερο διπλωματικό και πολιτικό μέτωπο, ενδεχομένως και με συνέπειες για τις σχέσεις Βελγίου, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρέθηκε ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, ο οποίος απάντησε δημόσια στις τοποθετήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων και στην κριτική που διατυπώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο το βελγικό κράτος διαχειρίζεται ζητήματα που αφορούν την εβραϊκή κοινότητα.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο πρέσβης των Ηνωμένες Πολιτείες στο Βέλγιο, Μπιλ Γουάιτ, κατήγγειλε δημόσια τη δικαστική έρευνα, χαρακτηρίζοντάς την σε δημόσιες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X ως ένδειξη αντισημιτισμού, δηλώσεις που προκάλεσαν επίσημη αντίδραση από τις βελγικές αρχές. «Ο αντισημιτισμός είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ σε οποιαδήποτε μορφή και πρέπει να ξεριζωθεί από την κοινωνία μας,» είπε. «Καλώ όλο το Βέλγιο να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα!», συνεχίζοντας με υποδείξεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου και τον «πολύ αγενή» Βέλγο Υπουργό Υγείας Φρανκ Βανενμπρουκ για τη θέσπιση διάταξης που θα επιτρέπει στους Εβραίους μοχέλ -που πραγματοποιούν τις περιτομές, να ασκούν τα καθήκοντα τους στο Βέλγιο. «Γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες ως νόμιμη διαδικασία. Το Βέλγιο είναι μια πολιτισμένη χώρα. Σταματήστε αυτήν την απαράδεκτη παρενόχληση της εβραϊκής κοινότητας εδώ στην Αμβέρσα και στο Βέλγιο. Είναι το 2026, πρέπει να μπείτε στον 21ο αιώνα και να επιτρέψετε στις αδελφές μας εβραϊκές οικογένειες στο Βέλγιο να ασκήσουν νόμιμα τις θρησκευτικές τους ελευθερίες! Φρανκ - μην "περιμένεις να τελειώσει αυτή η υπόθεση",» χαρακτηρίζοντας «ύπουλη τακτική» τη συμπεριφορά του Βέλγου Υπουργού. «Ανέλαβε δράση τώρα! Ο κόσμος παρακολουθεί. Η Αμερική βασίζεται σε εσένα να κάνεις το σωστό. Φρανκ, πρέπει να το κάνεις τώρα για να τελειώσει αυτή η υπόθεση!» τόνισε προαναγγέλοντας επίσκεψη του στην Αμβέρσα την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Ισραηλινός Υπουργός Υποθέσεων Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, κάνοντας λόγο για ένα Βέλγιο που –όπως έγραψε– καθίσταται ολοένα και πιο «ακατάλληλο για την εβραϊκή ζωή», ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Αμερικανό πρέσβη για τη στάση του.

Απαντώντας, ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας απευθύνθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ στον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκιντεόν Σαάρ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί στοχοποίησης της εβραϊκής κοινότητας και κατηγορώντας Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι συγχέουν εσκεμμένα τις θέσεις εξωτερικής πολιτικής του Βελγίου με τον αντισημιτισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Βέλγιο φιλοξενεί μία από τις παλαιότερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης, «είμαστε περήφανοι γι' αυτό, και θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνει έτσι,» τόνισε, εξηγώντας ότι το Βέλγιο εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι στα εγκλήματα μίσους. Όπως υπογράμμισε, οι εισαγγελικές αρχές κινούνται με ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση αντισημιτικών περιστατικών, ενώ από τον Απρίλιο του 2026 ο νέος Ποινικός Κώδικας θα προβλέπει το μεροληπτικό κίνητρο ως επιβαρυντική περίσταση για κάθε έγκλημα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, όλα τα εβραϊκά σχολεία, οι συναγωγές και τα κοινοτικά κέντρα τελούν υπό αυξημένα μέτρα αστυνομικής προστασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε συνεργασία με τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς και στις δράσεις του Εβραϊκό Μουσείο του Βελγίου. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βέλγος ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι φίλαθλοι που συλλαμβάνονται για αντισημιτικά συνθήματα υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στον χώρο μνήμης Καζέρν Ντοσιν. «Είναι αρκετό; Όσο ένας Εβραίος Βέλγος νιώθει ανασφαλής όταν περπατάει μέχρι το σπίτι, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Φέρουμε αυτή την ευθύνη κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Σχετικά με την καταγγελία για την υπόθεση των μοχέλ στην Αμβέρσα, ζήτησε «να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας από τον Ισραηλινό ΥΠΕξ. «Η δικαστική έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός μέλους της ίδιας της εβραϊκής κοινότητας, σχετικά με μια συγκεκριμένη ιατρική πρακτική. Εν τω μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες τελετουργικές περιτομές πραγματοποιούνται νόμιμα στο Βέλγιο κάθε χρόνο, χωρίς καμία παρέμβαση. Η παρουσίαση αυτού ως δίωξη της εβραϊκής ζωής αποτελεί διαστρέβλωση των γεγονότων. Και είναι μέρος ενός μοτίβου. Πήρατε τους πραγματικούς φόβους των πραγματικών ανθρώπων και τους μετατρέψατε σε επιχείρημα κατά της εξωτερικής πολιτικής του Βελγίου. Οι Εβραίοι Βέλγοι αξίζουν την πλήρη προστασία μας. Δεν αξίζουν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης σε μια διαμάχη για το διεθνές δίκαιο». Επιπλέον, ο Βέλγος ΥΠΕξ διευκρίνισε ότι η αναστολή προξενικών υπηρεσιών, έχει να κάνει με εγκατάσταση σε οικισμούς που το Διεθνές Δικαστήριο έχει κηρύξει παράνομους, ανεξάρτητα από θρησκεία, εθνικότητα ή υπόβαθρο.

«Και ας μην είμαστε αφελείς σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει εδώ. Από τότε που το Βέλγιο επέλεξε να καταδικάσει σθεναρά όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ορισμένοι Ισραηλινοί ηγέτες έχουν επιδιώξει μια εκστρατεία συγχώνευσης, συγχέοντας σκόπιμα τις νομικές μας θέσεις αρχών με τον αντισημιτισμό. Αυτή η αφήγηση είναι ψευδής», πρόσθεσε ο Πρεβό στην απαντητική του ανάρτηση, τονίζοντας ότι τόσο διεθνείς, όσο και ισραηλινές μελέτες προειδοποιούν ρητά ότι η πληθωριστική χρήση του όρου αντισημιτισμός υπονομεύει την καταπολέμηση του πραγματικού αντιεβραϊκού μίσους. «Θα προστατεύσουμε την εβραϊκή μας κοινότητα με ό,τι διαθέτει το Βέλγιο. Θα ακούμε πάντα τις ανησυχίες τους. Και θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, από οποιονδήποτε», τόνισε ο Πρεβό.

Την ίδια στιγμή, η κρίση λαμβάνει και εσωτερική πολιτική διάσταση. Ο πρόεδρος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Φλάνδρας, Vooruit, Κόννερ Ρουσώ, αντέδρασε δημόσια στις πιέσεις του Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος –σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας De Morgen και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης VRT– απέστειλε επιστολή στη βελγική κυβέρνηση ζητώντας την άμεση καταδίκη του.

Η επιστολή αφορά δηλώσεις του Rousseau στα κοινωνικά δίκτυα, με τις οποίες είχε ασκήσει κριτική στην πολιτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Έκανα αυτή την ανάρτηση πριν από πέντε εβδομάδες και ξαφνικά έγινε πρόβλημα τώρα», δήλωσε ο Ρουσώ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη σχετίζεται με την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της υπόθεσης των περιτομών. Όπως τόνισε, στο Βέλγιο οι πολιτικοί έχουν όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να εκφράζουν ανησυχίες για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στις απόψεις των Βέλγων πολιτών.

