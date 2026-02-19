Πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ – Οικονομική βοήθεια στον ΟΗΕ προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, νέες απειλές κατά Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως έχει δώσει στον εαυτό του «10 ημέρες» προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή, τονίζοντας ότι ελπίζει πως θα είναι «ουσιαστική» ώστε να μην συμβούν «άσχημα πράγματα». Κατά την πρώτη συνεδρία του Συμβούλιου της Ειρήνης ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν οικονομικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να τον βοηθήσουν να γίνει ισχυρότερος και βιώσιμος. Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλλουν με ποσό 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο «Συμβούλιο Ειρήνης» και πως η FIFA θα συγκεντρώσει 75 εκατομμύρια δολάρια για έργα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο στη Γάζα και ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεισφέρουν με 2 δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια.

Πρώτη συνεδρία

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, που ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γάζας προτού αναλάβει μια πιο διευρυμένη αποστολή για την επίλυση ένοπλων συγκρούσεων, συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενώ εντείνονται οι εικασίες για μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Η ειρήνη «είναι μια λέξη που εύκολα λέγεται αλλά δύσκολα υλοποιείται» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προειδοποιώντας το Ιράν ότι «άσχημα πράγματα» θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την «οικογενειακή φωτογραφία» των συμμετεχόντων, υπό τους ήχους των αγαπημένων τραγουδιών του Τραμπ, από τον Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι τον Τζέιμς Μπράουν.

«Αρέσει σε όλους η μουσική;» ρώτησε ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος, προτρέποντας τους προσκεκλημένους του να «χαμογελάσουν». Στην εξέδρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ στάθηκε δίπλα στον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι.

Δείτε βίντεο:

Στην εναρκτήρια ομιλία του, σε μεγάλο μέρος της οποίας αυτοσχεδίαζε, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χαιρέτισε ορισμένους από τους παρόντες συμμάχους του, όπως τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι. Απηύθυνε επίσης φιλοφρονήσεις σε κάποιους για την εμφάνισή τους, σε άλλους για την τύχη τους. Δεν αμέλησε να χαιρετίσει και την παρουσία του Τζιάνι Ινφαντίνο, του προέδρου της FIFA.

Trump on FIFA:



They gave me their first Peace Prize. They gave me a Peace Prize.



I think they saw that I got screwed by Norway and said, “Let’s give him a peace prize.” pic.twitter.com/J6082ROdYE — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

Οι 47 χώρες που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση –αν και μόνο λίγες από αυτές μπορούν να ονομαστούν «μέλη» του Συμβουλίου– και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «παρατηρήτρια», θα συζητήσουν την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση του παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας, την πρώτη αποστολή που αναλαμβάνει αυτό το όργανο.

Η συνάντηση διεξάγεται σε ένα «Ινστιτούτο Ειρήνης» που εδώ και λίγο διάστημα φέρει στην πρόσοψή του το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κύπρο εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Trump on Iran:



We may have to take it a step further, or we may not.



Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/zvLfMVLrb2 — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

O Τραμπ έδωσε στον εαυτό του «10 ημέρες» για λάβει αποφάσεις στο θέμα του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως έχει δώσει στον εαυτό του «10 ημέρες» προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή, ότι ελπίζει πως θα είναι «ουσιαστική», ώστε να μην συμβούν «άσχημα πράγματα», την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στη Μέση Ανατολή μια ισχυρή αεροναυτική δύναμη.

«Θα πρέπει ενδεχομένως να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι, θα καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία. Θα το γνωρίζετε πιθανόν στις επόμενες 10 ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ομιλία που εκφώνησε στην Ουάσιγκτον ενώπιον του «Συμβουλίου Ειρήνης», που συνεδριάζει για πρώτη φορά.

«Καλές συνομιλίες διεξήχθησαν. Έχει αποδειχθεί, εδώ και χρόνια, ότι δεν είναι εύκολο να συναφθεί μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν οικονομικά τον ΟΗΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν οικονομικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να τον βοηθήσουν να γίνει ισχυρότερος και βιώσιμος, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία που εκφώνησε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ. Ωστόσο, επί προεδρίας Τραμπ, έχουν αρνηθεί να προβούν σε υποχρεωτικές πληρωμές που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό για ειρηνευτικές αποστολές, ενώ έχουν περικόψει την εθελοντική χρηματοδότησή υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Θα ενισχύσουμε τον ΟΗΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές. Χρειάζονται βοήθεια… Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι ο ΟΗΕ είναι βιώσιμος», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Θεωρώ πως o ΟΗΕ έχει μεγάλες δυνατότητες, πραγματικά μεγάλες δυνατότητες», συνέχισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αμερικανική συνεισφορά 10 δισεκ. δολαρίων - 75 εκατ. θα δώσει η FIFA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλλουν με ποσό 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο "Συμβούλιο Ειρήνης", το οποίο διεξάγει την πρώτη του συνεδρίαση στην Ουάσινγκτον.

Η αρχική αποστολή του "Συμβουλίου ειρήνης" είναι να εργαστεί για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος του προσέδωσε έναν ευρύτερο σκοπό που είναι η επίλυση των συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

Σε μια σειρά από ανακοινώσεις στο τέλος μιας μακράς ομιλίας, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έχουν συγκεντρωθεί άλλα 7 δισεκατομμύρια δολάρια ως αρχική προκαταβολή σε ένα ταμείο ανοικοδόμησης της Γάζας που στοχεύει στην ανοικοδόμηση του θύλακα μόλις η Χαμάς αφοπλιστεί - στόχος που απέχει πολύ από την υλοποίησή του.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι με περισσότερα από 7 δισεκ. δολάρια συμβάλλουν αρκετές χώρες στην ειρηνευτική προσπάθεια του Συμβουλίου ειρήνης. "Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ, όλα έχουν συνεισφέρει με περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια για το πακέτο ανακούφισης" στη Γάζα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Δήλωσε επίσης ότι η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) θα συγκεντρώσει 75 εκατομμύρια δολάρια για έργα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο στη Γάζα και ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεισφέρουν με 2 δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Όσλο διαψεύδει τον Αμερικανό πρόεδρο

Η Νορβηγία σχεδιάζει να φιλοξενήσει την άνοιξη μια συνάντηση της Επιτροπής Συνδέσμου Ad Hoc για την αναπτυξιακή βοήθεια στην Παλαιστίνη (AHCL), όμως δεν πρόκειται να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα, κατά την πρώτη συνεδρίαση της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του, ο Τραμπ είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί 7 δισεκατομμύρια δολάρια για το ταμείο ανοικοδόμησης της Γάζας και ότι η Νορβηγία συμφώνησε «να φιλοξενήσει μια εκδήλωση μαζί με το Συμβούλιο Ειρήνης».

Η Νορβηγία προεδρεύει εδώ και δεκαετίες την AHCL, που ιδρύθηκε μετά τις Συμφωνίες του Όσλο μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (1993-95) με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αντιπρόεδροι σε αυτήν την ομάδα (…) Είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ για το πώς θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε εκεί για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου. «Η Νορβηγία έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης και αυτή η θέση της παραμένει αταλάντευτη», πρόσθεσε.

Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης

Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη διεθνή δύναμη ασφαλείας για τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει οριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, κατά τη συνεδρίαση του νεοσύστατου "Συμβουλίου Ειρήνης"

«Οι πρώτες πέντε χώρες που έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) είναι η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία. Δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εκπαιδεύσουν την αστυνομία - η Αίγυπτος και η Ιορδανία», δήλωσε ο Τζέφερς.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η αποστολή της ISF θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη μελών της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα εκπαιδεύσουν την τοπική αστυνομία και θα επεκταθούν σταδιακά ανά τομέα.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι η ανάπτυξη 20.000 μελών της ISF και η εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών, συμπλήρωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος.

Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης ξεκίνησε τη διαδικασία πρόσληψης αστυνομικών - Τουλάχιστον 2.000 Παλαιστίνιοι υπέβαλαν αιτήσεις

Η παλαιστινιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, άρχισε σήμερα να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση μιας αστυνομικής δύναμης στον θύλακα, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στην Ουάσιγκτον.

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι η διαδικασία στρατολόγησης «είναι ανοιχτή» σε άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην αστυνομική δύναμη. Ο υπερσύνδεσμος που συνόδευε την ανακοίνωση οδηγούσε σε έναν ιστότοπο όπου οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αρκεί να είναι κάτοικοι της Γάζας, ηλικίας 18-35 ετών, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο του Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στην αστυνομία.

Ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει διοριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, είπε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιό του είναι να εκπαιδευτούν περίπου 12.000 αστυνομικοί.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιδίωκε να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν της μισής Λωρίδας, μετά την συμφωνία εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ.

Η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κάποια από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ προκειμένου να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιό τους στον θύλακα. Το σχέδιο των 20 σημείων, που έχει περάσει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του, απαιτεί την παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας στην NCAG, κάτι που σημαίνει ότι θα αποκλειστεί η Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή της η NCAG αναφέρει ότι σέβεται «την αφοσίωση των αστυνομικών που συνέχισαν να υπηρετούν τον λαό εν μέσω των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων». Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν στη μελλοντική αστυνομία θα περιλαμβάνονται και μέλη της σημερινής αστυνομικής δύναμης.

Η NCAG και η Χαμάς δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο επί του θέματος.

Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ είχε δηλώσει στο πρακτορείο ότι η οργάνωση είναι προετοιμασμένη να παραδώσει αμέσως τη διακυβέρνηση στη 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, τον Άλι Σάαθ.

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Η Ινδονησία, χώρα όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι, θα αναλάβει την υποδιοίκηση της Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς κατά την πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τζέφερς, πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες σε αυτή τη δύναμη (ISF), αναφέροντας, εκτός της Ινδονησίας, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και την Αλβανία.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο είπε στη συνεδρίαση ότι η χώρα του θα συμβάλει στην ISF με 8.000 στρατιώτες ή και περισσότερους.

Η ISF, που ενδέχεται να αριθμεί έως και 20.000 στρατιώτες, θα αναλάβει την ασφάλεια του θύλακα και την εκπαίδευση των Παλαιστίνιων αστυνομικών. Δύο χώρες, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης της νέας παλαιστινιακής αστυνομίας.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάτ Τοκάγιεφ υποσχέθηκε επίσης ότι η χώρα του θα αναπτύξει στη Γάζα στρατιωτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών μονάδων, στο πλαίσιο της ISF.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου Νάσερ Μουρίτα, που ήταν επίσης παρών στην Ουάσινγκτον, είπε ότι το βασίλειο «είναι έτοιμο» να αναπτύξει αστυνομικούς και να εκπαιδεύσει τους Παλαιστίνιους αστυνομικούς της Γάζας» ενώ παράλληλα θα στείλει και «ανώτατους αξιωματικούς στην κοινή στρατιωτική διοίκηση της ISF.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είπε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει με στρατιώτες στην ISF.

Πολλές αραβικές χώρες, όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, δεσμεύτηκαν να δώσουν μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν 1,2 δισεκ. για να στηρίξουν τη Γάζα.

Ο επικεφαλής της προσωρινής διοίκησης της Γάζας στην Ουάσινγκτον

Ο επικεφαλής της προσωρινής διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας, ο Παλαιστίνιος Άλι Σάαθ, έφθασε σήμερα στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του "Συμβουλίου ειρήνης" του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Ο Άλι Σάαθ θα συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση "μετά την πρόσκληση που έλαβε χθες", δήλωσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τη διοίκηση της Γάζας (NCAG), την οποία διευθύνει.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης, ο οποίος συνοδεύεται από τον επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής Οικονομικών, "αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία παρουσιάζοντας το γενικό πλαίσιο του σχεδίου του για τις εκατό πρώτες ημέρες", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη NCAG.

Περίπου 20 αρχηγοί κρατών και ανώτατοι διεθνείς αξιωματούχοι βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για την πρώτη συνεδρίαση του "Συμβουλίου ειρήνης" που ιδρύθηκε μετά την έναρξη ισχύος στις 10 Οκτωβρίου της εκεχειρίας, την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Τραμπ, με το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Η εθνική Επιτροπή, η οποία αριθμεί 15 μέλη και δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη στη Γάζα, τελεί υπό την αρχή του και θα επιφορτιστεί με την προσωρινή διαχείριση του θύλακα.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει λεπτομερώς τις οικονομικές δεσμεύσεις ύψους πέντε και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων οι οποίες έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη του "Συμβουλίου ειρήνης".

Η συγκρότηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), η ανάπτυξη της οποίας προγραμματίζεται στη Γάζα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για να τεθεί οριστικά τέλος στον πόλεμο, αναμένεται επίσης να συζητηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ