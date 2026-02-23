Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έφτασε στη βάση της Σούδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, έφτασε στην Κρήτη και στη βάση της Σούδας, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου να στείλει στη Μέση Ανατολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Μια φωτογραφία του Reuters και άλλα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν το αεροπλανοφόρο να φτάνει στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, πιθανώς στο πλαίσιο στάσης ανεφοδιασμού στη βάση Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ που βρίσκεται εκεί.

Πηγή: CNN.GR

 

 

