«Ο Πούτιν δεν έχει κερδίσει»: Το μήνυμα Ζελένσκι για τα 4 χρόνια πολέμου - Κάλεσε τον Τραμπ στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δεν θα προδώσει τις θυσίες που έκανε ο λαός της στα τέσσερα χρόνια του πολέμου απλώς και μόνο για να πετύχει την ειρήνη με τη Ρωσία, υποσχέθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο σήμερα, ανήμερα της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ «Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έσπασε το ηθικό του ουκρανικού λαού. Δεν έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του λίγο προτού υποδεχθεί Ευρωπαίους ηγέτες στο Κίεβο, ανάμεσά τους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε διατηρήσει την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε ειρήνη και προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλουμε ειρήνη: μια ισχυρή, αξιοπρεπή ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσε.

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Πρόσκληση Ζελένσκι στον Τραμπ

Εξάλλου, ο Ζελένσκι απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα του: «Μόνο αν επισκεφθείτε την Ουκρανία και δείτε με τα μάτια σας τις ζωές μας και τις μάχες μας (…) θα μπορέσετε να κατανοήσετε τι αφορά πραγματικά αυτός ο πόλεμος».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, φαίνεται ότι έχουν προσκρούσει στο εδαφικό ζήτημα.

Ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους διαπραγματευτές τους κάλεσε να μην «ακυρώσετε όλα αυτά τα χρόνια, να μην υποτιμάτε όλο τον αγώνα, το θάρρος, την αξιοπρέπεια, όλα όσα έχει περάσει η Ουκρανία. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει, να τα χαρίσουμε, να τα ξεχάσουμε, να τα προδώσουμε».

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα απέτινε φόρο τιμής «στο θάρρος και την αποφασιστικότητα του ουκρανικού λαού», ο οποίος αντιστέκεται στην εισβολή της Ρωσίας εδώ και «τέσσερα φρικτά χρόνια» και κατάφερε να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ συνεχίζει να υπερασπίζεται το μέτωπο «με μεγάλο θάρρος».

Εξάλλου ο Κόστα εξήρε τις προόδους που έχει σημειώσει η Ουκρανία και προς την ένταξή της στην ΕΕ: «Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό πώς μια εμπόλεμη χώρα καταφέρνει να πετυχαίνει τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να προχωρήσει στην ενταξιακή διαδικασία».

«Η πρώτη φορά που είχα έρθει στην Ουκρανία ήταν τον Απρίλιο του 2022 και ήταν απολύτως σαφές στην Μπούτσα και σε άλλες περιοχές ότι ο πόλεμος βρισκόταν στην πόρτα του Κιέβου», είχε σχολιάσει νωρίτερα ο Κόστα.

«Σήμερα ο πόλεμος βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Ουκρανίας. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η Ρωσία δεν πέτυχε τον πρώτο της στόχο, που ήταν να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της την Ουκρανία, να ανατρέψει την ουκρανική κυβέρνηση να καταλάβει το σύνολο του εδάφους», είχε σημειώσει απευθυνόμενος σε μερικούς δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο τρένο το οποίο τον μετέφερε στο Κίεβο.

