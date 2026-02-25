Βαρκελώνη: Έως 15 ευρώ τη βραδιά ο τουριστικός φόρος, διπλασιάζεται το τέλος για επισκέπτες

Μέχρι και €15 το βράδυ θα μπορούσαν να φορολογηθούν οι τουρίστες στη Βαρκελώνη, αφού η ισπανική πόλη αύξησε την Τετάρτη το τουριστικό τέλος, σε ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση οικονομικά προσιτών κατοικιών.

Οι αρχές στην Καταλονία αντιμετωπίζουν ολοένα και εντονότερες διαμαρτυρίες από τους κατοίκους σχετικά με τον υπερβολικό αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι, όπως λένε, ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των κατοικιών, οδηγώντας σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων κατοικιών για διακοπές.

Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε νόμο για τον διπλασιασμό του φόρου για τους επισκέπτες σε καταλύματα διακοπών στο μέγιστο ποσό των 12,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από 6,25 ευρώ, ενόψει ενός ήδη ανακοινωθέντος σχεδίου για απαγόρευση όλων των βραχυπρόθεσμων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων έως το 2028.

Οι επισκέπτες ξενοδοχείων θα πληρώνουν μέγιστο ποσό μεταξύ 10 και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση από τον ερχόμενο Απρίλιο, ποσό που είναι αυξημένο από τα σημερινά 5 μέχρι 7,5 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για ένα ζευγάρι σε ένα από τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων τα οποία αποτελούν σχεδόν τα μισά ξενοδοχεία στη Βαρκελώνη, θα μπορούσε πλέον να κοστίσει επιπλέον 45,60 ευρώ, καθώς η τοπική αρχή μπορεί να χρεώσει έως και 11,4 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο.

Οι επισκέπτες σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων θα μπορούσαν να χρεωθούν έως και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση και οι επιβάτες κρουαζιέρας θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ.

Το ένα τέταρτο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης της πόλης, σύμφωνα με το κείμενο του νόμου.

Η Irene Verrazzo, μια 33χρονη νοσοκόμα από την Ιταλία, δήλωσε ότι η Βαρκελώνη ήταν ήδη πολύ ακριβή και αμφέβαλε ότι θα την επισκεπτόταν ξανά.

«Δεν νομίζω ότι αυτό το πρόσθετο έξοδο είναι δίκαιο. Ήδη βγάζουν χρήματα από τις δαπάνες των τουριστών σε καταστήματα, την επίσκεψη στα μνημεία τους κ.λπ.», είπε.

Ο υψηλότερος φόρος είναι απίθανο να λύσει την στεγαστική κρίση, αλλά η αύξηση φαίνεται λογική, δήλωσε ο 21χρονος φοιτητής και κάτοικος της περιοχής Ivan Liu.

Πριν από την αύξηση του φόρου, η Βαρκελώνη κατατάχθηκε 11η στη λίστα ενοικιάσεων της πλατφόρμας Holidu για το 2025, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες πλήρωναν τα περισσότερα στην Ευρώπη, με 18,45 ευρώ την ημέρα.

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ανησυχούν ότι η αύξηση του φόρου θα μπορούσε να απομακρύνει πάρα πολλούς από τους περίπου 15,8 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη κάθε χρόνο.

Η πόλη κατατάσσεται μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων στον κόσμο για συνέδρια, σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο τουρισμού, και οι συμμετέχοντες στα συνέδρια δεν θα εξαιρεθούν από τον φόρο.

Πηγή: ΚYΠΕ