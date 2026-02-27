Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον απορρίπτει κάθε εμπλοκή και κατηγορεί τους Ρεπουμπλικανούς

Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε στην Επιτροπή Εποπτείας της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια περίπου έξι ωρών κατάθεσης την Πέμπτη, ότι δεν διαθέτει καμία νέα πληροφορία σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο οι Ρεπουμπλικανοί χειρίζονται τις έρευνές τους για τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα.

«Δεν είχα καμία ιδέα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον κ. Έπσταϊν. Ποτέ δεν ταξίδεψα με το αεροπλάνο του ούτε επισκέφθηκα το νησιωτικό του σπίτι ή τα γραφεία του», ανέφερε στην εναρκτήρια δήλωσή της, την οποία ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ και εκφώνησε κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών ακρόασης με τους νομοθέτες.

Αργότερα, η κ. Κλίντον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «απάντησα σε κάθε μία από τις ερωτήσεις τους όσο πληρέστερα μπορούσα», προσθέτοντας ότι οι ερωτήσεις «ήταν επαναλαμβανόμενες». Οι απαντήσεις, όπως είπε, ήταν ότι «ποτέ δεν συνάντησα τον Τζέφρι Έπσταϊν» και ότι «γνώριζα τη Γκισλέιν Μάξγουελ επιφανειακά, ως μια γνωστή».

«Δεν ξέρω πόσες φορές χρειάστηκε να πω ότι δεν γνώριζα τον Τζέφρι Έπσταϊν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συνεδρίαση πήρε μια περίεργη τροπή προς το τέλος, όταν ένα από τα μέλη τη ρώτησε για UFO και για τη θεωρία συνωμοσίας “Pizzagate”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής Τζέιμς Κόμερ (Ρεπουμπλικανός–Κεντάκι), χαρακτήρισε την κατάθεση «παραγωγική». «Νομίζω ότι μάθαμε πολλά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες ερωτήσεις που αφορούσαν την Πρωτοβουλία Κλίντον για τον Παγκόσμιο Στόχο (Clinton Global Initiative), η Κλίντον είπε στους νομοθέτες ότι «πρέπει να ρωτήσετε τον σύζυγό μου».

Στην εναρκτήρια δήλωσή της, η κ. Κλίντον είπε στην Επιτροπή ότι εξετάζει τα λάθος πρόσωπα.

«Με υποχρεώσατε να καταθέσω, γνωρίζοντας πλήρως ότι δεν έχω καμία γνώση που θα βοηθούσε την έρευνά σας, προκειμένου να αποσπάσετε την προσοχή από τις ενέργειες του Προέδρου Τραμπ και να τις συγκαλύψετε, παρά τις εύλογες εκκλήσεις για απαντήσεις», είπε η κ. Κλίντον.

«Αν αυτή η Επιτροπή είναι σοβαρή ως προς την αναζήτηση της αλήθειας για τα εγκλήματα διακίνησης του Έπσταϊν, δεν θα βασιζόταν σε δηλώσεις προς τον Τύπο για να λάβει απαντήσεις από τον νυν Πρόεδρό μας σχετικά με την εμπλοκή του. Θα τον ρωτούσε απευθείας, υπό όρκο, για τις δεκάδες χιλιάδες φορές που εμφανίζεται στα αρχεία Έπσταϊν», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παρανομία που συνδέεται με τον Έπσταϊν και έχει αρνηθεί κάθε αδίκημα. Οι Κλίντον έχουν επίσης επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν και δεν έχουν κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα που να τον αφορά.

Ο κ. Κόμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν την καάθεση ότι «δεν πρόκειται για κομματικό κυνήγι μαγισσών. Ήταν μια πρόταση, διακομματική πρόταση, που υποστηρίχθηκε από τους Δημοκρατικούς, για να κληθούν οι Κλίντον. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αδικία εις βάρος τους».

Η Επιτροπή θα συναντηθεί με τον πρώην Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον την Παρασκευή επίσης για κατάθεση.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι Δημοκρατικοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή δήλωσαν ότι ελπίζουν πως η κατάθεση των Κλίντον θα ανοίξει τον δρόμο για την κατάθεση και άλλων προβεβλημένων πολιτικών που αναφέρονται στα αρχεία, συμπεριλαμβανομένου και του Τραμπ.

Φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ δημοσιοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο στο πρώτο πακέτο εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα βάσει του Νόμου Διαφάνειας για τα Αρχεία Έπσταϊν του 2025, ο οποίος απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα ερευνητικά του αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Δεν είναι σαφές πού ελήφθησαν οι φωτογραφίες. Σύμφωνα με το NBC η εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον, Άνχελ Ουρένια, έχει δηλώσει ότι ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν τέσσερις φορές το 2002 και το 2003, σε αποστολές για το Ίδρυμα Κλίντον.

Δεν είναι σαφές αν η Χίλαρι Κλίντον, η οποία δεν συμμετείχε σε αυτά τα ταξίδια, συνάντησε ποτέ τον Έπσταϊν, ο οποίος το 2008 ομολόγησε την ενοχή του στη Φλόριντα για πολιτειακή κατηγορία προσέλκυσης ανηλίκου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης.

Η Χίλαρι Κλίντον φέρεται να γνώριζε, ωστόσο, τη Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για ομοσπονδιακές κατηγορίες διακίνησης για σεξουαλικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης συνωμοσίας για παρακίνηση ανηλίκων να ταξιδεύσουν προκειμένου να εμπλακούν σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Σε μια συνέντευξη με τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, πέρυσι, η Μάξγουελ δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος Κλίντον ήταν φίλος μου, όχι φίλος του Έπσταϊν», και ότι εκείνη ήταν που ζήτησε από τον Έπσταϊν να επιτρέψει στον Μπιλ Κλίντον και σε άλλα μέλη και καλεσμένους του ιδρύματος να χρησιμοποιήσουν το αεροπλάνο του το 2002.

Δεν είναι σαφές πότε η Μάξγουελ συνάντησε για πρώτη φορά τον πρώην Πρόεδρο. Είπε ότι της τον σύστησε ένας κοινός φίλος μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα το 2001. Δήλωσε ότι συνάντησε τη Χίλαρι Κλίντον κάποια στιγμή είτε στο Ναντάκετ είτε στο Μάρθα’ς Βίνγιαρντ στη Μασαχουσέτη και ότι «πήγα στο σπίτι στο Τσαπακουά μερικές φορές». Η Μάξγουελ δεν διευκρίνισε πότε έγιναν αυτές οι επισκέψεις.

