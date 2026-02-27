Η Χίλαρι Κλίντον καταθέτει ενώπιον επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση Έπσταϊν

Η πρώην Πρώτη Κυρία και Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον (κέντρο), μιλά μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο Τσαπακουά της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής απέσυρε τις διαδικασίες περιφρόνησης του Κογκρέσου σε βάρος του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον, αφού συμφώνησαν να καταθέσουν σχετικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αρχική άρνησή τους, η οποία είχε οδηγήσει την Επιτροπή στην έγκριση σχετικού ψηφίσματος.

EPA/Olga Fedorova