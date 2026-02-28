Οι πρώτες αντιδράσεις για το πλήγμα στο Ιράν: Ποιες χώρες στηρίζουν πλήρως τις ΗΠΑ

«Μουδιασμένη» είναι η διεθνής κοινότητα μετά τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν αλλά και τα αντίποινά της Τεχεράνης με επιθέσεις σε διάφορα σημεία στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει προβληματισμό και ανησυχία και ζητά να βρεθεί διπλωματική λύση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η αντίδραση της Βρετανίας που πρόσφατα άλλωστε δεν έδωσε στις ΗΠΑ το πράσινο φως για τη χρήση βρετανικών βάσεων για την επίθεση στο Ιράν.

Στο πλευρό των ΗΠΑ χωρίς αστερίσκους τάχθηκε η Αυστραλία, ενώ πυρά κατά της αμερικανικής επιχείρησης εξαπέλυσε η Μόσχα όχι επισημώς προς το παρόν, αλλά δια μέσω του Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση της Άγκυρας καθώς έως αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την Τουρκία.

«Βαθιά ανήσυχη» η ΕΕ: Διπλωματική λύση με Άραβες εταίρους

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσαν σήμερα ότι οι εξελίξεις στο Ιράν είναι «βαθιά ανησυχητικές» και κάλεσαν όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

«Σε στενή συνεργασία με τις χώρες μέλη της ΕΕ θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στην περιοχή θα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσαν.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, τόνισε πως οι Βρυξέλλες συντονίζονται με Άραβες εταίρους για τη διερεύνηση διπλωματικών οδών. Συνομίλησε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ και ότι το προξενικό δίκτυο της Ευρώπης έχει εμπλακεί στη διευκόλυνση των αναχωρήσεων πολιτών της ΕΕ.

«Προσωπικό της ΕΕ που εργάζεται σε μη απαραίτητες υπηρεσίες αποσύρεται από την περιοχή», είπε η Κάγια Κάλας.

Ασκήσεις ισορροπίας από το Λονδίνο

Αυτοσυγκράτηση συνιστά σε όλες τις πλευρές η Βρετανία που επανέλαβε τη θέση της υπέρ της αποκλιμάκωσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Λονδίνο απέφυγε μέχρι στιγμής να υιοθετήσει επιθετική ρητορική, επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.

Άλλωστε ο Βρετανός πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, «μπλόκαρε» αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά αεροσκάφη για την επίθεση στο Ιράν, λέγοντάς του ότι αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το Φόρεϊν Όφις εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τόνισε ότι η Βρετανία βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τις χώρες της περιοχής.

«Η διπλωματία παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος», τονίζει το Λονδίνο καλώντας την Τεχεράνη να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας όμως και τη μακροχρόνια ανησυχία του για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Μεντβέντεφ: «Ο … ειρηνοποιός έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο»

«Καρφιά» εξαπέλυσε η Μόσχα κατά του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρώην πρόεδρο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, γνωστό για τις συχνές εμπρηστικές δηλώσεις του, να δηλώνει πως «ο ειρηνοποιός έδειξε για άλλη μια φορά το πραγματικό του πρόσωπο».

«Όλες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι μια επιχείρηση συγκάλυψης. Κανείς δεν το αμφέβαλε ποτέ. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί κάτι σημαντικό ούτως ή άλλως» ανέφερε.

Στηρίζει πλήρως η Αυστραλία την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν

Η Αυστραλία από την πλευρά της, στήριξε χωρίς αστερίσκους τη δράση που ανέλαβαν οι ΗΠΑ «προκειμένου να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», όπως δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Υποστηρίζουμε τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να το σταματήσουν από το να συνεχίσει να απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ουκρανία: Μπορούσε να αποτρέψει η Τεχεράνη ένα βίαιο σενάριο

Την άποψη ότι «το καθεστώς της Τεχεράνης είχε κάθε ευκαιρία να αποτρέψει ένα βίαιο σενάριο», εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Επαναβεβαιώνουμε την αμετάβλητη θέση μας: ευχόμαστε ασφάλεια, ευημερία και ελευθερία στον ιρανικό λαό, καθώς και σταθερότητα και ευημερία στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το Κίεβο.

Ελβετία: Αυτοσυγκράτηση και προστασία των πολιτών

Βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις εξέφρασε και η Ελβετία, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν τους πολίτες.

Η επίθεση στο Ιράν «δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο», εκτιμά η Νορβηγία

Τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, τα οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε «προληπτικά», δεν είναι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», εκτίμησε σήμερα ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, ζητώντας να βρεθεί διπλωματική λύση.

«Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το Ισραήλ προληπτική, αλλά δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Μια προληπτική επίθεση προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης απειλής», τόνισε ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

«Ζητάμε από τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην εγκαταλείψουν την πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων στη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Μαλαισία: Φέρνουν τη Μέση Ανατολή στο χείλος της καταστροφής

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν «φέρνουν τη Μέση Ανατολή στο χείλος της καταστροφής», προτρέποντας Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να «επιδιώξουν μια διπλωματική λύση αντί για περαιτέρω κλιμάκωση».

Πηγή: cnn.gr