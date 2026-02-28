Οι δυνητικοί στόχοι του Ιράν - Χάρτης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν αντίποινα εναντίον των δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που είναι αναπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ακολουθεί επισκόπηση από το AFP ορισμένων από τις βασικές συγκεντρώσεις αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, οι οποίες υπάγονται στη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Μπαχρέιν

Το μικρό βασίλειο του Κόλπου φιλοξενεί τη Ναυτική Δραστηριότητα Υποστήριξης Μπαχρέιν (Naval Support Activity Bahrain), όπου εδρεύουν ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το αρχηγείο των Ναυτικών Δυνάμεων Κεντρικής Διοίκησης.

Το λιμάνι βαθέων υδάτων του Μπαχρέιν μπορεί να υποδεχθεί τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, όπως αεροπλανοφόρα. Το αμερικανικό ναυτικό χρησιμοποιεί τη βάση από το 1948, όταν λειτουργούσε υπό το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας.

Πολλά αμερικανικά πλοία έχουν ως βάση το Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένων ναρκαλιευτικών και πλοίων υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατεύματα στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Ιράκ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους, ωστόσο η αποστολή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, βάσει συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Βαγδάτης.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη αποχωρήσει από εγκαταστάσεις στο ομοσπονδιακό Ιράκ, του οποίου η κυβέρνηση είναι στενός σύμμαχος του Ιράν αλλά και στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις σε Ιράκ και Συρία αποτέλεσαν επανειλημμένα στόχο φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, ωστόσο απάντησαν με σφοδρά πλήγματα σε στόχους που συνδέονται με την Τεχεράνη, και οι επιθέσεις στη συνέχεια περιορίστηκαν.

Κουβέιτ

Το Κουβέιτ φιλοξενεί αρκετές αμερικανικές βάσεις, μεταξύ των οποίων το Camp Arifjan, όπου βρίσκεται το προκεχωρημένο αρχηγείο του χερσαίου τμήματος της CENTCOM.

Ο αμερικανικός στρατός διατηρεί επίσης αποθέματα εξοπλισμού και εφοδίων στη χώρα.

Η αεροπορική βάση Ali al-Salem φιλοξενεί την 386η Πτέρυγα Εκστρατευτικής Αεροπορίας, η οποία αποτελεί τον «κύριο κόμβο αερομεταφορών και πύλη παροχής μαχητικής ισχύος» στις κοινές και συμμαχικές δυνάμεις της περιοχής. Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης drones, όπως MQ-9 Reapers, στο Κουβέιτ.

Κατάρ

Η αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ φιλοξενεί προκεχωρημένα στοιχεία της CENTCOM, καθώς και αεροπορικές και ειδικές δυνάμεις της διοίκησης.

Φιλοξενεί επίσης μαχητικά αεροσκάφη σε εναλλασσόμενη βάση και την 379η Πτέρυγα Εκστρατευτικής Αεροπορίας, η οποία περιλαμβάνει δυνατότητες αερομεταφοράς, εναέριου ανεφοδιασμού, πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και αεροδιακομιδών.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της Al Udeid τον περασμένο Ιούνιο, μετά από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Συρία

Οι ΗΠΑ διατηρούσαν επί χρόνια στρατεύματα στη Συρία στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται πλέον σε διαδικασία αποχώρησης από τη χώρα και, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο AFP νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αποχώρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση Al Dhafra στα ΗΑΕ φιλοξενεί την 380ή Πτέρυγα Εκστρατευτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία αποτελείται από 10 μοίρες αεροσκαφών και περιλαμβάνει drones όπως MQ-9 Reapers.

Μαχητικά αεροσκάφη σταθμεύουν εκ περιτροπής στην Al Dhafra, η οποία φιλοξενεί επίσης τον κόμβο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας για «προηγμένη εκπαίδευση αεροπορικού πολέμου».

Ο χάρτης

Τους δυνητικούς στόχους της Τεχεράνης σε όλη τη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, παρουσιάζει σε χάρτη το δίκτυο Al Jazeera.

Υπάρχουν τουλάχιστον 19 βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, που φαίνεται ότι φιλοξενούν μεταξύ 40.000 και 50.000 Αμερικανών στρατιωτών.

Οι κόκκινες κουκκίδες στον χάρτη υποδεικνύουν βάσεις υπό άμεσο έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ οι πορτοκαλί κουκκίδες υποδεικνύουν άλλες τοποθεσίες με αμερικανική παρουσία.

