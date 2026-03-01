Ιράν μετά τον Χαμενεΐ: Ποιος αναλαμβάνει την εξουσία - Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Ο Αχμάντ Βαχίντι φέρεται ως νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης

Yπηρέτησε ως Ιρανός υπουργός Εσωτερικών από το 2021 έως το 2024 και σήμερα είναι μέλος του υψηλόβαθμου ιρανικού συμβουλίου

Ο Αχμάντ Βαχίντι είναι ο νέος αρχηγός του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την εφημερίδα Χαμσάχρι.

Ο Βαχίντ Σαχεράγκι (Vahid Shahcheraghi), γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1958, γνωστός ως Αχμάντ Βαχίντι, είναι Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Προηγουμένως υπηρέτησε ως Ιρανός υπουργός Εσωτερικών από το 2021 έως το 2024 και σήμερα είναι μέλος του υψηλόβαθμου ιρανικού συμβουλίου.

Η Ιντερπόλ έχει εκδώσει κόκκινη ειδοποίηση για τη σύλληψή του σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση στην AMIA το 1994.

Πηγή: ertnews.gr

Ιράν μετά τον Χαμενεΐ: Ποιος αναλαμβάνει την εξουσία - Τι προβλέπει το Σύνταγμα

