«Τρομακτικά» σενάρια για την τιμή του πετρελαίου - Στα 79,41 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπερβούν τα 100 δολάρια το βαρέλι εάν δεν αποκατασταθούν γρήγορα οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Jazeera, το West Texas Intermediate (WTI) διαμορφωνόταν στα 72,79 δολάρια το βαρέλι νωρίς τη Δευτέρα, αυξημένο κατά 8,6% από περίπου 67 δολάρια την Παρασκευή (στοιχεία CME Group). Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διαπραγματευόταν στα 79,41 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 9% από τα 72,87 δολάρια της Παρασκευής (στοιχεία FactSet).

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι οι αγορές αντιδρούν στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και στα αντίποινα που ακολούθησαν, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η προσφορά πετρελαίου από το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να επιβραδυνθεί ή να διακοπεί.

Ο Jorge Leon, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy, δήλωσε στο Reuters:

«Η πιο άμεση και απτή εξέλιξη που επηρεάζει τις αγορές πετρελαίου είναι η ουσιαστική παύση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, εμποδίζοντας 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως να φτάσουν στις αγορές.»

Πρόσθεσε μάλιστα πως «εκτός εάν προκύψουν γρήγορα ενδείξεις αποκλιμάκωσης, αναμένουμε σημαντική ανατιμολόγηση του πετρελαίου προς τα πάνω.»

Παρομοίως, η βρετανική εφημερίδα Guardian, επικαλούμενη τη συμβουλευτική εταιρεία Wood Mackenzie, ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υπερβούν τα 100 δολάρια το βαρέλι εάν οι ροές δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν αποκατασταθούν σύντομα.

Ο Alan Gelder, ανώτερος αντιπρόεδρος Διύλισης, Χημικών και Αγορών Πετρελαίου στη Wood Mackenzie, δήλωσε ότι «το βασικό ερώτημα είναι πότε τα πλοία θα επαναφέρουν τις εξαγωγικές ροές».

Πρόσθεσε ότι τα αυξημένα ναύλα και ασφάλιστρα θα αποτελούν μόνο μικρό μέρος της επίδρασης στην τιμή του πετρελαίου σε περίπτωση περιορισμού των ροών για περισσότερες από λίγες ημέρες και σημείωσε πως «κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές του πετρελαίου αντιμετωπίζουν ισχυρούς ανοδικούς κινδύνους.»

Η Wood Mackenzie, δημοσιογράφος του Guardian, συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση με τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης Ρωσίας–Ουκρανίας, όταν οι τιμές του πετρελαίου είχαν ξεπεράσει τα 125 δολάρια το βαρέλι.

Τρέχουσες εξελίξεις

Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο μέτωπο δεν ελαττώνουν, με το Associated Press να μεταδίδει ότι η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά περίπου 70% από το Σάββατο, σύμφωνα με την πλατφόρμα MarineTraffic.com, η οποία κατέγραψε αναστροφές πορείας, ακινητοποιήσεις και αλλαγές πορείας της τελευταίας στιγμής.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, η QatarEnergy ανακοίνωσε ότι διακόπτει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, αποδίδοντας την απόφαση στον πόλεμο και χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της παραγωγής.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα κατά πόσο οι συγκεκρικέμενες εξελίξεις θα επηρεάσουν περαιτέρω τις τιμές πετρελαίου.

Με πληροφορίες από Associated Press, Al Jazeera και Guardian.