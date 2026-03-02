Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνάντηση Πάλμα-Δένδια για αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας την Τρίτη

Συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, και με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ανακοίνωσε ότι θα έχει αύριο ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, με ανάρτησή του στο X, υπό το φως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Κύπρου.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, θα προβούν «σε γενική ανασκόπηση των δεδομένων και αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας, καθώς και στην εξέταση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε κάθε ενδεχόμενο, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των πολιτών μας».

 

