Πώς είδαν τον πόλεμο και το χτύπημα στο Ακρωτήρι τα κόμματα – «Έξω οι βάσεις», λέει η Αριστερά, με το Ιράν τα βάζει η Δεξιά

Η στρατιωτική κλιμάκωση, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η προέκτασή τους στην Κύπρο πυροδότησαν έντονες πολιτικές τοποθετήσεις, με τα κόμματα να διαμορφώνουν διακριτές προσεγγίσεις απέναντι στη σύγκρουση, χωρίς να παραγνωρίζουν τις επιπτώσεις για το νησί.

Ο ΔΗΣΥ προειδοποιεί για «τα τυφλά χτυπήματα του Ιράν»

«Τα τυφλά χτυπήματα του Ιράν σε χώρες της περιοχής, αλλά και η στοχοποίηση με drones των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και δημιουργούν εύλογες ανησυχίες», αναφέρει σε σημερινή γραπτή δήλωση η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

«Αυτές τις ώρες», πρόσθεσε, «απαιτείται ετοιμότητα, σοβαρότητα, ψυχραιμία και απόλυτος συντονισμός». Συνεχίζοντας είπε ότι «αυτή ήταν και η θέση μας, μεταξύ άλλων, στη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου».

Ακολούθως ανέφερε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, αλλά ούτε και κινήσεις πανικού». Η Πολιτεία, συνέχισε, «οφείλει να παρέχει συνεχή ενημέρωση προς τους πολίτες, με συγκεκριμένες οδηγίες».

Ζήτησε δε όπως «τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας ενεργοποιηθούν» και να εφαρμοστούν πλήρως, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές να τεθούν σε πλήρη ετοιμότητα.

«Πρώτιστο μέλημα», όπως είπε, «είναι και παραμένει η ασφάλεια των πολιτών, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο».

Οφείλουμε επίσης, κατέληξε, «να φροντίσουμε για τον ασφαλή επαναπατρισμό των συμπολιτών μας», τονίζοντας κάλεσε όλους να αποφεύγουν δηλώσεις και τοποθετήσεις που δημιουργούν πανικό και εκπέμπουν λανθασμένα μηνύματα, λέγοντας ότι «απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Το ΑΚΕΛ ζητά να φύγουν οι βρετανικές βάσεις

Αιχμές κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη άφησε το ΑΚΕΛ σε σημερινή γραπτή ανακοίνωση για το χθεσινό χτύπημα στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της ύπαρξης βρετανικών βάσεων στο νησί.

Συγκεκριμένα το κόμμα της Αριστεράς λέει ότι το χτύπημα «επιβεβαιώνει τους κινδύνους που υπάρχουν για την Κύπρο και τον λαό μας εξαιτίας της παρουσίας» των Βρετανικών Βάσεων, ενώ καλεί ξανά την κυβέρνηση να «διαμηνύσει προς τη βρετανική κυβέρνηση ότι η Κύπρος και ο λαός της αντιτίθενται σε κάθε είδους στρατιωτική εμπλοκή των βάσεων στις συρράξεις της περιοχής»

Ως επίκαιρο και διαχρονικό χαρακτηρίζει το «άιτημα του λαού για διάλυση των βρετανικών βάσεων από το νησί» το ΑΚΕΛ και τονίζει ότι «η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κτυπήματα στην περιοχή».

Όσο για τη στρατιωτική κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ ενάντια στο Ιράν και τις στρατιωτικές απαντήσεις του Ιράν, το ΑΚΕΛ λέει ότι «προκαλούν απρόβλεπτους κινδύνους για όλους τους λαούς και τα κράτη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και του λαού της», θέτοντας ως μοναδική οδό και προτεραιότητα τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επιστροφή στη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αναφέροντας ότι υιοθετεί τις σχετικές εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση του ΓΓ του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Όσο για τη σημερινό διάγγελμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στο οποίο αναφέρει ότι η χώρα δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, το ΑΚΕΛ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι «θα πρέπει να διέπει έμπρακτα την εξωτερική πολιτική της χώρας, σε όλες τις διπλωματικές τοποθετήσεις και ενέργειές της, στις πολιτικές επιλογές και τα μηνύματα που επιλέγει να στέλνει».

Σημειώνοντας μάλιστα ότι «πρέπει να είναι πλέον αυτονόητο σε όλους ότι η πρόσδεση στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, ούτε και την ειρήνη στην περιοχή μας» και επαναλαμβάνοντας ότι η «συνεπής υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης αποτελεί τη μόνη επιλογή που θωρακίζει την Κύπρο και τη μόνη επιλογή που είναι ηθικά και πολιτικά ορθή».

Καλεί, καταληκτικά, την κυβέρνηση, να προβεί σε «όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της Κύπρου, καθώς και για επαναπατρισμό των Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή» αλλά και να ενημερώνει συνεχώς και να καθοδηγεί τους κατοίκους στις περιοχές που βρίσκονται ή γειτνιάζουν με της βρετανικές βάσεις και «να μην αφεθούν στην άγνοια όπως έγινε ψες».

Αύξημένα μέτρα ζητά η ΕΔΕΚ

Για κατάσταση που απαιτεί σοβαρότητα και ενότητα αναφέρεται η ΕΔΕΚ, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωσή της οι στιγμές που διανίουμε «δεν επιτρέπουν την παραμικρή ολιγωρία»

Η προστασία των πολιτών και των κρίσιμων πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών της ΚΔ, μέσω της ενεργοποίησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών των σχετικών μηχανισμών, αποτελεί προτεραιότητα, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται και μια σιερά από ενέργειες που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν.

Συγκερκιμένα αναφέρεται σε τέσσερα σημεία: (1) Αυξημένα και αυστηρότερα μέτρα ελέγχου στα οδοφράγματα, (2)Αυξημένη επαγρύπνηση με στόχο την εσωτερική ασφάλεια, (3) Αυξημένη επιφυλακή της Πολιτικής Άμυνας, (4) Αίτημα για συνδρομή προς αντιμετώπιση των κινδύνων και απειλών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες – στρατηγικούς συμμάχους.

Το κόμμα χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση πάντως, την κινητοποίηση της Ελλάδος και την αποστολή στην Κύπρο δύο φρεγατών και δύο μαχητικών αεροσκαφών αλλά και την κάθοδο του ΥΠΑΜ της Ελλάδας, Νίκου Δένδια στην Κύπρο.

«Σε πολιτικό επίπεδο», προσθτήθεται στην ανακοίνωση, «ορθά στέλνεται το μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει οποιαδήποτε ανάμιξη με στρατιωτικές επιχειρήσεις και τέλος πρέπει να τεθούν ενώπιον των στοιχειωδών ευθυνών τους οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των εδώ βάσεων του, τόσο σε επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας με τις αρχές της Δημοκρατίας, όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης».

Καταλήγοντας ότι «οι στιγμές δεν επιτρέπουν την παραμικρή ολιγωρία».

Η Κύπρος εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα σε ένα παροχημένο σύστημα ασφάλειας, λέει το Volt

Το Volt από πλευράς του καταδικάζει μέσω γραπτής του ανακοίνωσης τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εν μέσω διαπραγματεύσεων, χαρακτηρίζοντάς τις παράνομες.

Παρόλο που θρωρούν «βάρβαρο και καταπιεστικό» το καθεστώς του Ιράν, «οι ξένες πολεμικές επεμβάσεις και οι προσπάθειες ανατροπής του θα οδηγήσουν σε αιματοχυσία και αστάθεια σε όλη την περιοχή και κίνδυνο ανεξέλεγκτων καταστάσεων», τονίζει το Volt και προσθέτει ότι ταυτόχρονα, «θρηνούμε τον θάνατο όλων των αμάχων, ιδίως των Ιρανών μαθητριών που σκοτώθηκαν μέσα στις τάξεις τους από την Ισραηλινή και Αμερικανική επίθεση».

Υπενθυμίζοντας ότι μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου περί εκτόξευσης πυραύλων προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, ακολούθησαν διαβεβαιώσεις από την Κυπριακή Κυβέρνηση, σε ανώτατο επίπεδο, ότι δεν υπάρχει απειλή για τη χώρα και λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε η επίθεση με drone στο Ακρωτήρι, το κόμμα τονίζει ότι «αυτό αποτελεί σοβαρό λόγο να ανησυχούμε για την ασφάλεια της χώρας μας».

Ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία «οφείλει να ενισχύει τη θέση της στο πλαίσιο μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας», αναφέρεται στην γραπτή ανακοίνωση και σημειώνεται ότι παράλληλα, η Κύπρος «εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα σε ένα παρωχημένο σύστημα ασφάλειας, αποτέλεσμα της μη επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος. Σε περιόδους διεθνούς έντασης, η ανάγκη για ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο ασφάλειας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική».

Το Volt καλεί την Κυβέρνηση καταληκτικά να διασφαλίσει την άμεση και πλήρη ενημέρωση των πολιτών για τις εξελίξεις, σαφή ευρωπαϊκό συντονισμό και στρατηγική για την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού της.

Δεν σχολιάζει τα της Μέσης Ανατολής το ΔΗΚΟ

Τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή απέφυγε να σχολιάσει το ΔΗΚΟ, το οποίο μέσω ανακοίνωσής του χαιρέτισε την άμεση ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Ιράν και ιδιαίτερα την επίθεση στις Βρετανικές Βάσεις, εκφράζοντας και τις θερμές του ευχαριστίες προς την ελληνική κυβέρνηση για την άμεση κινητοποίηση και στήριξή της.

Σημειώνοντας ότι «η αποστολή ελληνικών φρεγατών, συμπεριλαμβανομένης της φρεγάτας "Κίμων", καθώς και μαχητικών αεροσκαφών F-16, επιβεβαιώνει στην πράξη τους ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης, στρατηγικής συνεργασίας και κοινής ευθύνης Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο».

Το ΔΗΚΟ καταληκτικά αναφέρει ότι στάση της Αθήνας ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας του κυπριακού λαού σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Προτεραιότητα στον επαναπατρισμό ζητά η ΔΗΠΑ

Παρόμοια προσέγγιση έχει και η ΔΗΠΑ σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αφού στη δική της γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται στην ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με Ιράν ζητώντας της τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών ως προτεραιότητα.

Το κόμμα καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και λέει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις που σχετίζονται με επιθέσεις με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλες ενέργειες που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. «Η συγκυρία είναι κρίσιμη και επιβάλλει ψυχραιμία, ενότητα, σύνεση και αποφασιστικότητα», γράφει χαρακτηριστικά, καλώντας σε συντονισμό και έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων κινδύνων.

Ζητά επίσης τη διαρκή εγρήγορση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, «ώστε να ενημερώνουν και να καθοδηγούν υπεύθυνα τους πολίτες καθώς και να αντιμετωπίζουν κάθε ζήτημα που προκύπτει ή ενδέχεται να προκύψει», τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί «ιδιαίτερη προτεραιότητα και στον ασφαλή επαναπατρισμό των Κυπρίων που βρίσκονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου».

Την ίδια στιγμή, η Δημοκρατική Παράταξη υπογραμμίζει ότι η παρουσία των Βρετανικών Βάσεων εδράζεται σε συγκεκριμένες διεθνείς συμφωνίες, «οι οποίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να παρακάμπτουν την κυριαρχία του κράτους ή να δημιουργεί συνθήκες εμπλοκής της χώρας μας σε στρατιωτικές συγκρούσεις που δεν την αφορούν».

«Είναι σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν προτίθεται να καταστεί μέρος τους», διασφαλίζει η ΔΗΠΑ ξεκαθαρίζοντας ότι η Κύπρος «παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι επιδιώκει να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος».