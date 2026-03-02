Live: Ο πόλεμος εξαπλώνεται και στον Λίβανο - Εκρήξεις σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Ντόχα

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ βομβάρδισαν χθες Κυριακή εκατοντάδες στόχους στο Ιράν, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας πλήγματα στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε να «εκδικηθεί» τους πρώτους θανάτους στρατιωτών του κι ο πόλεμος εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή.

Οι δυο πλευρές διατρανώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τη σύγκρουση, εντείνοντας ανησυχίες για ανάφλεξη της περιοχής.

Η Τεχεράνη συνέχισε χθες να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου, την επομένη του θανάτου του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου.

«Η Αμερική είναι μαζί σας», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στους ιρανούς πολίτες που τάσσονται κατά της κυβέρνησής τους, ενώ είπε επίσης πως πρόθεσή του είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης να διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε» εβδομάδες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατός του Ισραήλ δυνάμεις ανακοίνωσε ότι συνεχίζει για τρίτη ημέρα να εξαπολύει βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας» εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην «καρδιά της Τεχεράνης» και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούγονταν εκρήξεις σε τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας.

Κατόπιν, γνωστοποίησε ότι εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου», μετά τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας λίγη ώρα νωρίτερα.

Χθες Κυριακή, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε ότι «κατέστρεψε» το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως «αποκεφάλισε το ερπετό» καταφέρνοντας «σκληρό χτύπημα» στις δυνατότητες της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.