Έξαλλος ο Τραμπ με Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ: «Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ»

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να το χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή με τη χώρα κατά τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο, βγάζοντας εκτός τη Μαδρίτη εξαιτίας της στάσης που τήρησε ο πρόεδρος Πέδρο Σάντσεθ στον πόλεμο στο Ιράν.

Να σημειωθεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ είχε αρνηθεί να δώσει άδεια για χρήση των αμερικανικών βάσεων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος αφού ξεχώρισε την Ισπανία, έστρεψε την προσοχή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας στα ΜΜΕ ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με τη χώρα, ενώ συνεχίζοντας ασκώντας κριτική στον Σερ Κίρ Σταρμερ, πρόσθεσε πως: «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ» προσθέτοντας ότι η Γερμανία βοήθησε στην στρατιωτική επίθεση.

«Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βοήθησαν», ανέφερε.

Από την πλευρά του ο γερμανός καγκελάριος δήλωσε σύμφωνος όσον αφορά την απομάκρυνση «αυτού του τρομερού καθεστώτος στην Τεχεράνη».

Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις στο Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι ΗΠΑ και Ισραή προχωρούν πολύ καλά και ότι το Ιράν έχει αποδεκατιστεί.

«Δεν έχουν ναυτικό, έχει εξουδετερωθεί, δεν έχουν αεροπορία, έχει εξουδετερωθεί, δεν έχουν εναέρια ανίχνευση και αυτό έχει εξουδετερωθεί».

«Σχεδόν τα πάντα έχουν καταρρεύσει», είπε συνεχίζοντας.

«Τα πάμε πολύ καλά, έχουμε έναν εξαιρετικό στρατό και κάνουν φανταστική δουλειά», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς πήρε την απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν ανέφερε:

«Είχαμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς. Επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι, είχα έντονη πεποίθηση γι' αυτό... Δεν ήθελα να συμβεί αυτό.»

Ανέφερε επίσης ότι «ίσως ανάγκασε το Ισραήλ να παρέμβει» για τον χρόνο της επίθεσης, αλλά επανέλαβε ότι «σχεδόν όλα όσα έχουν καταστρέψει τώρα».

«Θα έφτιαχναν πυρηνικά μέσα σε ένα μήνα αν δεν τους είχαμε χτυπήσει», υποστήριξε.

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν «χτύπησε χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι συμβαίνει, κάτι που δείχνει το επίπεδο του κακού με το οποίο έχουμε να κάνουμε».

Όπως είπε «χτυπούν μόνο πολιτικούς χώρους, ξενοδοχεία και πολυκατοικίες».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το χειρότερο σενάριο είναι «να χτυπήσουμε το Ιράν και κάποιος να αναλάβει την εξουσία τόσο άσχημα όσο ο προηγούμενος».

Υποστήριξε ακόμα ότι οι περισσότεροι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που η Ουάσινγκτον είχε σκεφτεί ότι ενδεχομένως να αναλάμβαναν την ηγεσία της χώρας στο τέλος του πολέμου είναι νεκροί.

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που σκεφτόμασταν είναι νεκροί... Και τώρα έχουμε μια άλλη ομάδα (ηγετών). Μπορεί να είναι κι αυτοί νεκροί... Σε λίγο δεν θα γνωρίζουμε κανέναν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: cnn.gr