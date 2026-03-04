Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Αλισον Χαρτ.

«Καταδικάζουμε την στοχοποίηση της Τουρκίας, Το ΝΑΤΟ στέκεται με αποφασιστικότητα στο πλευρό όλων των συμμάχων, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει αδιακρίτως τις επιθέσεις στην περιοχή. Οι αποτρεπτικές και αμυντικές μας δυνάμεις παραμένουν ισχυρές σε όλους τους τομείς και σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική και την πυραυλική άμυνα», δήλωσε στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η Αλισον Χαρτ.

Η Τουρκία προειδοποίησε το Ιράν για κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει την εξάπλωση της σύρραξης αφού πύραυλος, που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε πηγή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε στον ιρανό ομόλογό του κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι «κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύρραξης πρέπει να αποφευχθεί», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Βαλλιστικός πύραυλος, που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού διέσχισε τον ιρακινό και τον συριακό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε και εξουδετερώθηκε εγκαίρως από στοιχεία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο (...) Κατά το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που αναρτήθηκε στο Χ.

«Ολα τα αναγκαία μέτρα για την άμυνα του εδάφους μας και του εναέριου χώρου μας έχουν ληφθεί με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Σας υπενθυμίζουμε ότι επιφυλασσόμεθα κάθε δικαιώματος απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια κατά της χώρας μας» προστίθεται.

Συντρίμμι που ανήκει σε βλήμα της αντιαεροπορικής άμυνας έπεσε σε περιοχή του Ντορτιόλ στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Κάθε εχθρική ενέργεια θα λάβει την προσήκουσα απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η διαβούλευση και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας θα συνεχισθούν καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε μέσω του Χ ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

«Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς όλες τις πλευρές: οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια που δύναται να αυξήσει την ένταση στην περιοχή» είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-ΓΠΕ-Ρόιτερς