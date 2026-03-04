Διασφάλιση επάρκειας, ασφάλειας και χαμηλής τιμής ζήτησε από την ΑΗΚ ο ΓΓ ΑΚΕΛ

Τη διασφάλιση «επάρκειας και ασφάλειας» αλλά και «χαμηλής τιμής στον ηλεκτρισμό» ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μετά από συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), «μετά και την περσινή εμπειρία με τις αποκοπές ρεύματος», όπως ανέφερε.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι είχαν «μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση» με τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ και τεχνοκράτες, σημειώνοντας ότι «το βασικό ζήτημα» που συζήτησαν ήταν «το θέμα του ηλεκτρισμού στην Κύπρο, τα θέματα επάρκειας και ασφάλειας». Πρόσθεσε ότι, στην αντίληψη του ΑΚΕΛ, η ΑΗΚ είναι «κομβικός παράγοντας» για τον ηλεκτρισμό και ευρύτερα την ενέργεια.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι υπάρχουν «πολλές προκλήσεις» για την Κύπρο σε σχέση με την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια και ότι «θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, να προωθηθούν πολιτικές και επενδύσεις», ώστε να διασφαλιστεί πως τα επόμενα χρόνια η χώρα δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα στον ηλεκτρισμό. Τόνισε επίσης ότι, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και της περιοχής στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, απαιτούνται «όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα και οι πολιτικές» για να «διασφαλιστεί η προοπτική».

Παράλληλα, ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση απουσιάζει από αυτό το πεδίο» και ότι «κανονικά έπρεπε να υπάρχει ήδη ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενεργειακός», προσθέτοντας πως «δυστυχώς δεν υπάρχει από μέρους της Κυβέρνησης», η οποία, όπως είπε, «θα πρέπει να εγκαταλείψει αυτή την παθητική στάση» και να «αναλάβει τις ευθύνες της».

Αναφερόμενος στους στόχους που, κατά τον ίδιο, πρέπει να διασφαλιστούν, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως δύο είναι οι βασικοί στόχοι. «Πρώτον, επάρκεια και ασφάλεια και δεύτερον, χαμηλή τιμή στον ηλεκτρισμό», σημειώνοντας ότι η τιμή «σήμερα είναι πάρα πολύ ψηλή» και αποδίδοντας το κυρίως στο ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η έλευση φυσικού αερίου.

«Είναι ακόμα στον αέρα το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου και είναι επίσης ένα ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει», ανέφερε.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, ευχαρίστησε τον ΓΓ του ΑΚΕΛ και το επιτελείο του για το ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι η ΑΗΚ εξήγησε τις ενέργειες που γίνονται «ούτως ώστε να πλησιάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στην επάρκεια», κάτι που, όπως είπε, «σύντομα θα γίνει κατορθωτό με την εγκατάσταση αποθήκευσης σε διάφορα σημεία που ανήκουν στην Αρχή Ηλεκτρισμού» για να μην παρουσιαστεί πρόβλημα «τους καλοκαιρινούς μήνες».

Ο κ. Πέτρου ανέφερε ότι η ΑΗΚ αντιμετωπίζει προβλήματα «όχι μόνο του ανταγωνισμού, αλλά και της ακρίβειας των μηχανών» που, όπως είπε, «σήμερα είναι και δυσεύρετες λόγω της μεγάλης ζήτησης», προσθέτοντας ότι αυτό επηρεάζει και την απόφαση για εγκατάσταση μηχανών στη Δεκέλεια, θέμα που, όπως σημείωσε, «χειριζόμαστε». Πρόσθεσε ότι αναζητούνται «άλλες υπαλλακτικές λύσεις, ίσως και πιο φθηνές», ώστε να μη μείνει «ο κόσμος χωρίς ρεύμα».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ είπε ότι «προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν» στον τομέα της ενέργειας, καθώς «η ζήτηση μεγαλώνει», σημειώνοντας ότι οι σταθμοί είναι «κάποιων χρονών» και υπάρχουν δυσκολίες με τις υφιστάμενες γεννήτριες, παρότι, όπως είπε, το προσωπικό προσπαθεί να τις διατηρεί σε λειτουργία.

Ανέφερε ότι πρόκειται για μηχανές «πέραν των 40 χρόνων», που «μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσουν προβλήματα», προσθέτοντας ότι «προσπάθειες γίνονται» και ότι εκτιμά πως «θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα της επάρκειας».

Πηγή: ΚΥΠΕ