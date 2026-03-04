Τουρισμός: Ακυρώσεις κρατήσεων για Απρίλιο-Μάιο λέει ο ΣΤΕΚ, ανεπηρέαστο το καλοκαίρι υποστηρίζει ο ΠΑΣΥΞΕ

«Αρκετές ακυρώσεις κρατήσεων» για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και μειωμένες νέες κρατήσεις για την υπόλοιπη περίοδο, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), ενώ ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) διαπιστώνει ότι «το μακροπρόθεσμο πλάνο για το καλοκαίρι δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα, αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο, και οι δύο φορείς του τουρισμού θεωρούν αναγκαία την άμεση σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων του τουρισμού, περιλαμβανομένης της Κυβέρνησης, για να ληφθούν αποφάσεις, ενώ την ίδια στιγμή συστήνουν ψυχραιμία.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ Άκης Βαβλίτης αρχικά εξέφρασε σιγουριά ότι η κυπριακή Κυβέρνηση θα προβεί σε παραστάσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο αλλά και στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών «για να αρθεί η άδικη ταξιδιωτική οδηγία» που έχουν εκδώσει οι ΗΠΑ για την Κύπρο.

Επιπλέον, ο κ. Βαβλίτης είπε ότι υπάρχουν «αρκετές ακυρώσεις κρατήσεων» στα ξενοδοχεία για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και «οι νέες κρατήσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο για την υπόλοιπη περίοδο», από Ιούνιο και μετά, ενώ εξέφρασε ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξουν και ακυρώσεις πτήσεων, ιδιαίτερα μετά την ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για την Κύπρο.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι έρχονται πολύ λίγες νέες κρατήσεις για τους επόμενους μήνες», σε σύγκριση με τον ρυθμό που έρχονταν στις προηγούμενες χρονιές, ανέφερε και σημείωσε ότι «ο Μάρτιος και ο Απρίλιος είναι οι καλύτεροι μήνες όσον αφορά τις κρατήσεις για την υπόλοιπη τουριστική περίοδο».

Είπε ακόμη ότι ο Σύνδεσμος είναι σε διαρκή επαφή με το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού και πρόσθεσε ότι ο ΣΤΕΚ θα ζητήσει την πραγματοποίηση επειγόντως σύσκεψη των φορέων του τουρισμού μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών και τον Υφυπουργό Τουρισμού και ίσως υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας «για να ακούσουν τις εισηγήσεις μας, για να προλάβουμε να μην χαθεί η χρονιά, διότι δεν ξέρει κανείς πόση διάρκεια θα έχει αυτός ο πόλεμος».

«Χρειάζεται από όλους μας ψυχραιμία, νηφαλιότητα και καθαρό μυαλό, χωρίς πανικό, αλλά πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα, τα οποία θα πούμε στους αρμόδιους», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Συμβούλιο του ΣΤΕΚ την ερχόμενη Παρασκευή όπου θα παρθούν αποφάσεις για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Σύνδεσμος.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης είπε ότι υπάρχουν «κάποιες ακυρώσεις, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να πάρουμε όλες τις πληροφορίες για να έχουμε πλήρη εικόνα», υπογραμμίζοντας ότι «το μακροπρόθεσμο πλάνο για το καλοκαίρι δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα, αυτή τη στιγμή».

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι βρίσκεται στο Βερολίνο για συναντήσεις με συνεργάτες από την Ευρώπη αλλά και από τις αεροπορικές εταιρείες, εκτός από τους τουριστικούς πράκτορες, για μια σειρά ανταλλαγής πληροφοριών.

«Αναμένω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, αφού επιστρέψουμε από το Βερολίνο, θα γίνουν κάποιες ιδιαίτερες συναντήσεις για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι βγαίνουν δύο συμπεράσματα, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι το πρώτο είναι ότι «δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το καλοκαιρινό πρόγραμμα και δεν πρέπει να τη μεταφέρουμε στην αγορά και στους πελάτες, για να νιώθουν την ασφάλεια των ταξιδιών».

«Όταν οι πελάτες δεν νιώθουν καλά για έναν προορισμό, δεν νιώθουν καλά γενικώς για τα ταξίδια», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό βλάπτει πολύ τη βιομηχανία των ταξιδιών είτε είναι προς Κύπρο είτε είναι προς οπουδήποτε αλλού».

Αναφερόμενος στο δεύτερο συμπέρασμα, ο ΓΔ του ΠΑΣΥΞΕ είπε ότι «το μακροπρόθεσμο πλάνο για το καλοκαίρι δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα, αυτή τη στιγμή».

«Υπάρχουν κάποιες μικρές αναπροσαρμογές όσον αφορά κρατήσεις/ ακυρώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι οποίες σε αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι διαχειρίσιμες», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι οι διοργανωτές ταξιδιών δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες τους που θέλουν να ακυρώσουν, αυτή τη δεδομένη στιγμή, το ταξίδι τους για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, να το πραγματοποιήσουν είτε για αργότερα είτε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι και οι διοργανωτές ταξιδιών «προσπαθούν να μετριάσουν τα αρνητικά αποτελέσματα προς αυτούς και αυτό είναι και πολύ βοηθητικό για εμάς».

«Πήραμε διαβεβαιώσεις από μεγάλους πράκτορες πως η British Airways και η EasyJet θα ξεκινήσουν ξανά τις πτήσεις τους, που είναι ένα πολύ θετικό σημείο», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι θα σταλεί ένα ερωτηματολόγιο στα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ σήμερα και αύριο και «στην εβδομάδα θα ξέρουμε τι συμβαίνει γιατί δεν έχουμε ηλεκτρονική κάλυψη με όλους».

Προσπαθούμε να διατηρούμε πάντα το θετικό πνεύμα, όπως είπε, «καθώς έχουμε περάσει πολλά δύσκολα χρόνια ως κυπριακός τουρισμός και ξενοδοχειακή βιομηχανία».

«Κάθε κρίση είναι διαφορετική. Έχουμε εμπειρία, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και συντονισμένοι όλοι οι φορείς του τουρισμού για να πάρουμε έγκαιρες και άμεσες αποφάσεις», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σχέση έχει και η ταχύτητα που θα πάρεις τις αποφάσεις».

