Οι πέντε φάσεις του πολέμου με το Ιράν: Οι στόχοι του Νετανιάχου και ο ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε λειτουργία από σήμερα σύστημα SMS για άμεση ενημέρωση πολιτών, δοκιμαστικό μήνυμα προς όλους στις 19.00 - Όλες οι λεπτομέρειες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Ιωάννου είπε ότι «δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.

Σε προληπτικά μέτρα και οδηγίες προς τους πολίτες με στόχο την προστασία τους, αναφέρθηκε το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Ιωάννου είπε ότι «δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

Πρώτον, σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο που βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζοί και με ψυχραιμία.

Δεύτερον, αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Τρίτον, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώο.

Τέταρτον, σε υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Πέμπτο, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους είτε πεζοί είτε με όχημα.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων, SMS, για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όταν διερευνάται ενδεχόμενο  περιστατικό ασφαλείας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέτρα που έχω, ήδη, αναφέρει.

Σήμερα, γύρω στις 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφαλείας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο κινητής τηλεφωνίας, δοκιμαστικού μηνύματος». 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα