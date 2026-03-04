Οι πέντε φάσεις του πολέμου με το Ιράν: Οι στόχοι του Νετανιάχου και ο ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας

«Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ - Τα αεροπλάνα μας θα πετούν μέρα νύχτα» λέει ο Χέγκσεθ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, τόνισε, «θα πετούν μέρα νύχτα», ελέγχοντας τον εναέριο χώρο του Ιράν.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ «κυνήγησαν και σκότωσαν» τον αρχηγό της ιρανικής μονάδας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (4/3) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Αυτό έγινε χθες», αποκάλυψε. «Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ γέλασε τελευταίος», σημείωσε ακόμη.

Ο ίδιος στη συνέχεια τόνισε ότι η κοινή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν είχε ποτέ σκοπό να είναι μια δίκαιη μάχη».

Μάλιστα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «θα πετούν μέρα νύχτα», ελέγχοντας τον εναέριο χώρο του Ιράν.

«Δεν είναι μια δίκαιη μάχη, τους χτυπάμε ενώ είναι κάτω, κάτι που ακριβώς θα έπρεπε να είναι», σημείωσε ακόμη.

Πηγή: cnn.gr

