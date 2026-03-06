Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης Ισμαήλ Καανί, ως πράκτορα της Μοσάντ

Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης και διοικητή της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί, ως κατάσκοπο της Μοσάντ, σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ.

Ο ιστότοπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων The National, επικαλούμενος ανεπιβεβαίωτες πηγές, ισχυρίζεται ότι ο Καανί κατηγορήθηκε για κατασκοπεία και εκτελέστηκε.

Ο Καανί, επικεφαλής της ειδικής μονάδας Quds Force, επέζησε από πολλές απόπειρες δολοφονίας και βρισκόταν ακόμη και μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά κατάφερε να επιβιώσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Επίσης, εξαφανίστηκε αρκετές φορές, για παράδειγμα μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό το 2024, αλλά αργότερα επανεμφανίστηκε δημόσια.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεσή του.

Πηγή: iefimerida.gr