Γιατί ο Τραμπ έδιωξε την Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας: Η κατάθεσή της για σεξ με υφιστάμενο, η διαφήμιση των 220 εκατ. δολαρίων

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να δείξει την πόρτα εξόδου στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών και προσωπικών κρίσεων που κορυφώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στο Κογκρέσο.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής του Τραμπ και αποφάσισε την καρατόμηση της υπουργού ήταν η απάντηση -ή μάλλον η αποφυγή απάντησης- της Νόεμ σε ερώτηση σχετικά με το εάν είχε «σεξουαλικές σχέσεις» με τον στενό της συνεργάτη Κόρι Λεβαντόφσκι, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Η ερώτηση για τη φερόμενη ερωτική σχέση στην ακρόαση ήταν πραγματικά η τελευταία σταγόνα. Ήταν απίστευτα σκληρό να το παρακολουθείς» ανέφερε, χαρακτηριστικά, πηγή από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου στη New York Post.

Η αντίδραση της Νόεμ, η οποία αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως, ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως έμμεση επιβεβαίωση της φημολογούμενης σχέσης με τον συνεργάτη της.

Η ερώτηση στο Κογκρέσο που προκάλεσε πολιτική θύελλα

Kristi Noem declines to deny affair with Corey Lewandowski — with her husband in audience



Sources told me last month that Lewandowski is 'spending nights regularly' with Noem and that President Trump 'frequently' tells a story about seeing the two take sips from the same can of… https://t.co/iLVBtFpu8I — Steven Nelson (@stevennelson10) March 4, 2026

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η βουλευτής των Δημοκρατικών Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Νταβ ρώτησε ευθέως τη Νόεμ: «Έχετε ή είχατε σεξουαλικές σχέσεις με τον Κόρι Λεβαντόφσκι;».

Η υπουργός απέφυγε να απαντήσει με «ναι» ή «όχι» και αντέδρασε έντονα: «Είμαι σοκαρισμένη που σε αυτή την Επιτροπή αναπαράγετε σήμερα τέτοιου είδους σκουπίδια των ταμπλόιντ». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα σας πω ότι είναι ειδικός κυβερνητικός συνεργάτης που εργάζεται για τον Λευκό Οίκο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Παρά τις πιέσεις από άλλους βουλευτές να δώσει μια σαφή απάντηση, η Νόεμ δεν το έκανε. Ο βουλευτής Τζάρεντ Μόσκοβιτς της είπε συγκεκριμένα: «Νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να πείτε τη λέξη “όχι”, για να το ξεκαθαρίσετε στα πρακτικά».

Η Νόεμ, ωστόσο, δεν απάντησε ποτέ.

Σύμφωνα με άλλη πηγή από τον Λευκό Οίκο, «το πρόβλημα συσσωρευόταν εδώ και καιρό», ενώ μετά τις δύο συνεχείς ακροάσεις στο Κογκρέσο «όλη η συζήτηση είχε πλέον μετατραπεί σε θέμα εκείνης και του Λεβαντόφσκι».

H διαφημιστική καμπάνια των 220 εκατ. δολαρίων

Η ένταση με τον Πρόεδρο είχε αρχίσει ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όταν η Νόεμ κατέθεσε στη Γερουσία ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει διαφημιστική εκστρατεία ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σε δηλώσεις του αργότερα, ο Τραμπ διέψευσε τον ισχυρισμό της. «Δεν ήξερα απολύτως τίποτα γι’ αυτό», δήλωσε στο Reuters.

Μέρος των κονδυλίων κατευθύνθηκε σε εταιρεία που ανήκε στον σύζυγο της τότε εκπροσώπου Τύπου της Νόεμ, κάτι που προκάλεσε έντονη κριτική. Σε μία από τις διαφημίσεις η Νόεμ εμφανιζόταν έφιππη μπροστά από το μνημείο Mount Rushmore, δηλώνοντας:

«Αν περάσετε τα σύνορα παράνομα, θα σας βρούμε. Αν παραβιάσετε τους νόμους μας, θα τιμωρηθείτε. Αν βλάψετε Αμερικανούς πολίτες, θα υπάρξουν συνέπειες».

Η διαφήμιση έκλεινε με μήνυμα: «Από τον πρόεδρο Τραμπ και εμένα: Καλωσορίσατε στο σπίτι».

Πηγές αναφέρουν πως το ζήτημα της διαφημιστικής εκστρατείας ήταν ήδη σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τον Τραμπ, αλλά η ακρόαση στη Βουλή απλώς «έκλεισε οριστικά το θέμα».

Ο Τραμπ «ήταν έξαλλος»

Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ήταν ήδη εξοργισμένος μετά την πρώτη ακρόαση στη Γερουσία. «Ο Πρόεδρος ήταν έξαλλος, σαν θυμωμένη σφήκα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η υπουργός του Τραμπ απέλυσε πιλότο για μια κουβέρτα -Επικρίσεις για «χάος» στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Όπως είπε, ο Τραμπ τον κάλεσε τηλεφωνικά το βράδυ της Τρίτης και τον ρώτησε τι γνώμη έχει για τον γερουσιαστή Μάρκγουεϊν Μάλιν ως πιθανό αντικαταστάτη της Νόεμ.

Τελικά, η απόφαση για την απομάκρυνσή της ανακοινώθηκε την Πέμπτη, μετά τη δεύτερη -και ιδιαίτερα δύσκολη- ακρόασή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εσωτερικές συγκρούσεις και διοικητικά προβλήματα

Ωστόσο, το σκάνδαλο της φημολογούμενης σχέσης της πρώην, πλέον, υπουργού με τον υφιστάμενό της και η διαφημιστική καμπάνια δεν ήταν οι μοναδικοί λόγοι της απομάκρυνσης της Νόεμ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης, η απόφαση βασίστηκε σε «μια σειρά αποτυχιών ηγεσίας», μεταξύ των οποίων:

Η κρίση στο Μινεσότα μετά από περιστατικά με ομοσπονδιακούς πράκτορες,

η αμφιλεγόμενη διαφημιστική εκστρατεία,

οι κατηγορίες περί εξωσυζυγικής σχέσης,

η κακήδιαχείριση του προσωπικού,

οι συνεχείς συγκρούσεις με άλλες Υπηρεσίες.

Η Νόεμ φέρεται να είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τις ηγεσίες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και της Συνοριοφυλακής (CBP), ενώ αρκετά έμπειρα στελέχη εγκατέλειψαν το υπουργείο κατά τη θητεία της.

Επιπλέον, οι σχέσεις της με τον λεγόμενο «τσάρο των συνόρων», Τομ Χόμαν, ήταν ιδιαίτερα τεταμένες λόγω διαφωνιών για τη στρατηγική αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

«Το δράμα γύρω από την Κρίστι επισκίαζε και αποσπούσε την προσοχή από την ιδιαίτερα δημοφιλή μεταναστευτική ατζέντα της κυβέρνησης», σημείωσε κυβερνητική πηγή.

Το μέλλον της Νόεμ και του υφισταμένου της

Παρά την απομάκρυνσή της από το υπουργείο, η Νόεμ διατήρησε δημόσια ψύχραιμη στάση. Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόλυσής της μίλησε σε συνέδριο αστυνομικών αρχών στο Νάσβιλ.

Σε δήλωσή της ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον νέο της ρόλο ως ειδικής απεσταλμένης για την πρωτοβουλία «Ασπίδα των Αμερικανών». «Σε αυτή τη νέα θέση θα μπορέσω να αξιοποιήσω τις συνεργασίες και την εμπειρία εθνικής ασφάλειας που ανέπτυξα ως υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας», επισήμανε.

Ο Λεβαντόφσκι, από την πλευρά του, υποβάθμισε τον ρόλο του στο υπουργείο, λέγοντας ότι ήταν απλώς «εθελοντής χωρίς αμοιβή» για τον Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στην κυβέρνηση, απάντησε: «Δεν έχω πάρει ακόμη αυτή την απόφαση».

Παρά τις φήμες ότι μπορεί να αποχωρήσει, ορισμένες πηγές εκτιμούν πως -όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν- ενδέχεται, τελικά, να επανεμφανιστεί σε θέση επιρροής στο πολιτικό περιβάλλον του Τραμπ.

