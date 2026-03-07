Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

«Λόγω της εχθρικής επίθεσης, τμήμα μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Κίιβσκι του Χαρκόβου καταστράφηκε ολοσχερώς. Παρακείμενη κατοικία υπέστη επίσης ζημιές», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τέρεχοφ, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Σινεχούμποφ, από την πλευρά του, έκανε λόγο για δέκα τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια ηλικίας 6 και 11 ετών και μια κοπέλα 17 ετών.

Στην πόλη Τσουχούιβ, της ίδιας περιφέρειας, η Δήμαρχος Γκαλίνα Μινάεβα ενημέρωσε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας «επίθεσης drone» σε σπίτι σε κεντρική συνοικία της πόλης.

Εξαιτίας των ρωσικών επιδρομών, ενεργοποιήθηκε τη νύχτα συναγερμός για επικείμενη αεροπορική επίθεση σε όλη την Ουκρανία.

Η Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας δήλωσε μέσω Χ ότι επιστράτευσε στρατιωτικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της σε περιοχές στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως συνηθίζει να κάνει στην περίπτωση ρωσικών πληγμάτων μεγάλης κλίμακας.

Στη Ζαπορίζια (νότια), ένα βρέφος τραυματίστηκε εξαιτίας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής, όπως έγινε γνωστό από τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Πηγή: ΚΥΠΕ