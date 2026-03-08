Αποκάλυψη NYT: Οι Ιρανοί μπορεί να έχουν ακόμη πρόσβαση σε εμπλουτισμένο ουράνιο στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν

Οι Ιρανοί θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και να μεταφέρουν ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν το οποίο προηγουμένως θεωρούνταν ότι είχε θαφτεί υπόγεια ύστερα από τις αμερικανικές επιδρομές τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει πλέον ένα «πολύ στενό σημείο πρόσβασης» μέσω του οποίου θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακτηθεί το ουράνιο.

Η εφημερίδα, βασισμένη σε ανώνυμες συνεντεύξεις με Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας επιτηρούν συνεχώς τις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν και πιστεύουν ότι θα γνωρίζουν τυχόν ιρανικές προσπάθειες μεταφοράς του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να συζητούν επιλογές για το πώς να ασφαλίσουν το ουράνιο εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Αυτό το απόθεμα ουρανίου θα αποτελούσε βασικό δομικό στοιχείο εάν το Ιράν αποφάσιζε να προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Με το Ιράν να βρίσκεται σε χάος από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, η τύχη του ουρανίου και οι επιλογές για την εξασφάλισή του έχουν μετεξελιχθεί σε κρίσιμα ζητήματα για την κυβέρνηση Τραμπ.

Από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, το Ιράν αρνείται να δείξει τι συνέβη στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του ή να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) την πρόσβαση σε τοποθεσίες όπου έλαβε χώρα ο εμπλουτισμός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα απέκλειε την ιδέα της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν για να ασφαλίσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή απλώς τους αποδεκατίζουμε, αλλά δεν το έχουμε κυνηγήσει», είπε. «Αλλά κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε αργότερα. Δεν θα το κάναμε τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να μην προσπαθήσουν να ανακτήσουν το ουράνιο πέρυσι μετά τον 12ήμερο πόλεμο στον οποίο οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δέχτηκαν έντονο βομβαρδισμό. Ο κ. Τραμπ έκρινε ότι κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή θα ήταν πολύ επικίνδυνο.

Οποιαδήποτε αποστολή χερσαίων δυνάμεων - πιθανώς Ειδικών Δυνάμεων - στο Ιράν θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το Ιράν έχει περίπου 450 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται στο Ισφαχάν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το τρέχον απόθεμα έχει εμπλουτιστεί στο 60% και θα πρέπει να εμπλουτιστεί σε ποσοστό πάνω από 90% για να κατασκευαστεί ένα όπλο. Αλλά αυτό το βήμα είναι σχετικά εύκολο εάν οι φυγοκεντρητές του Ιράν είναι λειτουργικοί.

Πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο, Ιρανοί αξιωματούχοι κινήθηκαν για να προστατεύσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, σπρώχνοντας χώμα στις εισόδους των υπόγειων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου σηράγγων στο Ισφαχάν όπου φυλασσόταν το ουράνιο.

