Ο τερματισμός του πολέμου θα είναι «κοινή απόφαση» με το Ισραήλ, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν «επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν είχαν προχωρήσει σε επίθεση.

Σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο ισραηλινό μέσο Times of Israel, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί «από κοινού» με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Νομίζω ότι είναι μια κοινή απόφαση… κατά κάποιο τρόπο. Συζητάμε. Θα λάβω μια απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά θα ληφθούν υπόψη όλα», ανέφερε.

Παράλληλα, στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του στον διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί».

