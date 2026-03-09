Με σημαντικές ζημιές έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Σημαντικές ζημιές κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 265,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 2,81%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €1,058,297.04.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 162,18 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,57%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, τις μεγαλύτερες ζημιές σε ποσοστό 3,12% κατέγραψε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς και ακολούθησε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,94%, ενώ άνοδο σε ποσοστό 0,35% σημείωσε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €754.368,06 (τιμή κλεισίματος €8,40 – πτώση 4,33%), της Logicom με €206.607,64 (τιμή κλεισίματος €3,18 – πτώση 0,63%), της Demetra Holdings με €54.815,34 (τιμή κλεισίματος €1,405 – άνοδος 0,36%), της The Cyprus Cement με €25.318,84 (τιμή κλεισίματος €1,26–πτώση 0,79%) και της Atlantic Insurance με €9.952 (τιμή κλεισίματος €2,18 – πτώση 1,80%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 11 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 275.

Πηγή: ΚΥΠΕ