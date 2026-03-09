«Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ»: Τι γράφουν οι Άγγλοι για την επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο

Με δηκτικό τρόπο υποδέχτηκε η Daily Mail την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο για να ανακοινώσει την ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ και το Βασιλικό Ναυτικό εξακολουθούν να παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις απειλές που αντιμετωπίζει συχνά πυκνά το νησί λόγω της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF στο Ακρωτήρι.

Ο θερμός εναγκαλισμός του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο ομόλογό του, περιγράφηκε από το μεγάλο βρετανικό μέσο ως «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ», με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει πως η επίσκεψη Μακρόν πραγματοποιήθηκε, την ώρα που το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, μαζί με την υποστηρικτική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν πλοία από τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινείται προς τα ανατολικά στη Μεσόγειο προκειμένου να συμβάλει στην άμυνα της Κύπρου, έπειτα από έκκληση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει η Daily Mail, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στην περιοχή, παραμένει στο Πόρτσμουθ φορτώνοντας πυρομαχικά και δεν αναμένεται να αποπλεύσει για τη Μεσόγειο νωρίτερα από αύριο.

Παράλληλα, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό και επισημαίνει και η Mail, η Ντάουνινγκ Στριτ άφησε να εννοηθεί ότι, παρά τα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου που ανέφεραν ότι το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales προετοιμάζεται για αποστολή, τελικά δεν θα αναπτυχθεί στη ζώνη των επιχειρήσεων.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι «μια επίθεση κατά της Κύπρου είναι επίθεση κατά ολόκληρης της Ευρώπης», μετά την άφιξή του στο νησί το πρωί, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Γαλλία θα στείλει πολεμικά πλοία και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, αναφέρει το ρεπορτάζ της Daily Mail, ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε χαμηλών τόνων επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο, όπου συζήτησε ζητήματα κόστους ζωής, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση με το Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

Ειδικοί προειδοποίησαν ότι η τιμή της βενζίνης ενδέχεται να φτάσει για πρώτη φορά τις 2 λίρες ανά λίτρο, καθώς καταγράφεται μεγάλη άνοδος στο παγκόσμιο κόστος του πετρελαίου. Οι οργανισμοί αυτοκινητιστών AA και RAC συνέστησαν στους οδηγούς να περιορίσουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να αποφεύγουν την απότομη επιτάχυνση και το έντονο φρενάρισμα, προκειμένου να εξοικονομούν καύσιμα.

Η κινητοποίηση των Γάλλων

Η Κύπρος έγινε εκ νέου στόχος drones ιρανικής κατασκευής τη Δευτέρα, γεγονός που οδήγησε τον Μακρόν να διατάξει την αποστολή του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Γαλλία έστειλε φρεγάτα και μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας στο νησί, όπου διαμένουν περίπου 2.000 Βρετανοί στρατιωτικοί μαζί με τις οικογένειές τους.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανέφερε ότι «το ταξίδι αυτό έχει στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο διατηρούμε στρατηγική εταιρική σχέση».

Η Γαλλία υπογραμμίζει ότι η στάση της στην περιοχή είναι «αυστηρά αμυντική».

Η επίσκεψη επέτρεψε επίσης στον Μακρόν «να τονίσει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ, ιδίως μέσω της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης Aspides», όπως αναφέρθηκε στη σχετική ενημέρωση.

Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν σημειωθεί πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα στον Περσικό Κόλπο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι η επίσκεψη θα επιτρέψει στους ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και της Γαλλίας να αξιολογήσουν το «υψηλό επίπεδο συντονισμού» μεταξύ των χωρών τους.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης τον ρόλο της Ιταλίας, η οποία έχει αναπτύξει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο.

Η αμηχανία των Βρετανών

Το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε σε φάση αμηχανίας την περασμένη Πέμπτη, όταν έγινε γνωστό πως περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν στην απόφαση αποστολής πολεμικών πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο για χάρη της Κύπρου, που αναμένεται να φτάσουν πριν από το HMS Dragon.

Η Ισπανία και η Ολλανδία επιβεβαίωσαν ότι οι φρεγάτες τους θα συνδράμουν στην προστασία της Κύπρου, όπου η βάση της RAF στο Ακρωτήρι παραμένει ευάλωτη.

Παρότι η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία απέστειλε ελικόπτερο Wildcat την Παρασκευή, η σημαντικότερη βρετανική παρουσία που έφτασε στο νησί ήταν ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος συνοδευόταν από δημοσιογράφο της εφημερίδας The Guardian. Ο Χίλι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής βρετανικών στρατευμάτων στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ωστόσο απέφυγε να κάνει προβλέψεις για μελλοντικές δεσμεύσεις κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση. Μάλιστα αναγκάστηκε να αναζητήσει καταφύγιο όταν σήμανε νέα προειδοποίηση για ιρανικά drones, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη βάση το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με Κυπρίους αξιωματούχους, η επίθεση αυτή -η οποία προκάλεσε ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης και σε ένα υπόστεγο- πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι επιτιθέμενοι φαίνεται ότι στόχευαν αμερικανικά βομβαρδιστικά που βρίσκονταν σε άλλο τμήμα της βάσης.

Εκτιμάται ότι το ιρανικό drone που έπληξε τη βάση RAF στο Ακρωτήρι την Κυριακή, εκτοξευμένο από τον Λίβανο, ήταν εξοπλισμένο με ρωσικά στρατιωτικά εξαρτήματα. Τμήματα του drone που ανακτήθηκαν από τη βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχουν ήδη σταλεί σε εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή.

