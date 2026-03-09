Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

LIVE: Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος θα ληφθεί σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση έντονης ανάφλεξης για δέκατη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται και αρχίζει να επηρεάζει ολοένα και περισσότερες χώρες της περιοχής. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τα εκτεταμένα πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραυλικές επιθέσεις, στην πρώτη μεγάλη στρατιωτική κίνηση μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα πλήγματα στοχεύουν στρατιωτικές υποδομές, αποθήκες καυσίμων, εκτοξευτές πυραύλων και άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιθέσεις έφτασαν μέχρι και στην Τεχεράνη, ενώ το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να περιοριστούν οι δυνατότητες του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται και στον Λίβανο. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ισραηλινά πλήγματα στόχευσαν υποδομές της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr

