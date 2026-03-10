Η Ευρώπη «φουλάρει» εξοπλισμούς - Ποιες χώρες και από πού, αγοράζουν όπλα

Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους. Οι Ευρωπαίοι δεν χρειάστηκε να περιμένουν τη σύρραξη στον Περσικό, για να αυξήσουν κατακόρυφα την προμήθεια όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου SIPRI, την περίοδο 2021- 2025, τα κράτη στην Ευρώπη υπερτριπλασίασαν τις εισαγωγές όπλων τους, καθιστώντας την Ευρώπη περιοχή-δέκτη. Όσον αφορά στον μεγαλύτερη προμηθευτή της Ευρώπης, δεν είναι άλλος από τις ΗΠΑ, που αύξησαν κατά 217% τις εξαγωγές όπλων στη γηραιά ήπειρο.

Η Ευρώπη η μεγαλύτερη περιοχή εισαγωγής όπλων

Τα ευρωπαϊκά κράτη έλαβαν το 33% των παγκόσμιων εισαγωγών όπλων, με τις εισαγωγές της περιοχής να αυξάνονται κατά 210% μεταξύ 2016–20 και 2021–25. Μετά την Ουκρανία, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Σχεδόν το ήμισυ των όπλων που μεταφέρθηκαν στα ευρωπαϊκά κράτη προήλθε από τις ΗΠΑ (48%), ακολουθούμενες από τη Γερμανία (7,1%) και τη Γαλλία (6,2%).

Οι αντιλήψεις για απειλές σχετικά με τη Ρωσία, σε συνδυασμό με τις αβεβαιότητες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για όπλα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου ( ΝΑΤΟ). Οι εισαγωγές συνδυασμένων όπλων των 29 σημερινών ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ αυξήθηκαν κατά 143% μεταξύ 2016-20 και 2021-25. Οι ΗΠΑ προμήθευσαν το 58% αυτών των εισαγωγών την περίοδο 2021-25. Οι επόμενοι μεγαλύτεροι προμηθευτές ήταν η Νότια Κορέα (8,6%), το Ισραήλ (7,7%) και η Γαλλία (7,4%).

Όπως σημειώνει το SIPRI, παρ’ όλο που οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αυξήσει την παραγωγή όπλων και η νέα επενδυτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις βιομηχανίες όπλων των κρατών μελών έχει οδηγήσει σε ορισμένες ενδοενωσιακές παραγγελίες, τα ευρωπαϊκά κράτη συνέχισαν να εισάγουν αμερικανικά όπλα την περίοδο 2021-25, ιδίως μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτεροι Ευρωπαίοι προμηθευτές συνέχισαν να στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών όπλων τους εκτός Ευρώπης.

Οι μεγάλοι προμηθευτές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμήθευσαν το 42% όλων των διεθνών μεταφορών όπλων την περίοδο 2021-25, από 36% την περίοδο 2016-20. Οι ΗΠΑ εξήγαγαν όπλα σε 99 κράτη την περίοδο 2021-25, συμπεριλαμβανομένων 35 κρατών στην Ευρώπη, 18 στην Αμερική, 17 στην Αφρική, 17 στην Ασία και την Ωκεανία και 12 στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά, όμως, σε δύο δεκαετίες, το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών όπλων των ΗΠΑ κατευθύνθηκε στην Ευρώπη (38%) και όχι στη Μέση Ανατολή (33%). Παρ' όλα αυτά, ο κορυφαίος αποδέκτης όπλων των ΗΠΑ ήταν η Σαουδική Αραβία (12% των εξαγωγών όπλων των ΗΠΑ).

Η Γαλλία ήταν δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής μεγάλων όπλων την περίοδο 2021-25, αντιπροσωπεύοντας το 9,8% των παγκόσμιων εξαγωγών. Οι εξαγωγές όπλων της αυξήθηκαν κατά 21% μεταξύ 2016-20 και 2021-25. Η Γαλλία εξήγαγε σε 63 κράτη, με τα μεγαλύτερα μερίδια να πηγαίνουν στην Ινδία (24%), την Αίγυπτο (11%) και την Ελλάδα (10%). Οι εξαγωγές όπλων της Γαλλίας εντός της Ευρώπης αυξήθηκαν υπερπενταπλασιαστικά (+452%), αλλά σχεδόν το 80% εξακολουθούσε να πηγαίνει εκτός περιοχής.

Η Ρωσία ήταν μόνος κορυφαίος προμηθευτής που είδε τις εξαγωγές όπλων του να μειώνονται (-64%). Το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές όπλων μειώθηκε από 21% το 2016-20 σε 6,8% το 2021-25. Η Ρωσία προμήθευσε σημαντικά όπλα σε 30 κράτη και 1 μη κρατικό παράγοντα το 2021-25. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των ρωσικών εξαγωγών όπλων κατευθύνθηκαν σε τρία κράτη το 2021-25: την Ινδία (48%), την Κίνα (13%) και τη Λευκορωσία (13%).

Η Γερμανία ξεπέρασε την Κίνα και έγινε ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων την περίοδο 2021-2025, με 5,7% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων. Σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των γερμανικών εξαγωγών όπλων (24%) κατευθύνθηκε στην Ουκρανία ως βοήθεια (και ένα άλλο 17% κατευθύνθηκε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη).

Οι εξαγωγές όπλων από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 157%, ωθώντας την από τον δέκατο μεγαλύτερο εξαγωγέα το 2016-20 στον έκτο μεγαλύτερο το 2021-25. Πάνω από το ήμισυ των ιταλικών εξαγωγών κατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή (59%), ενώ το 16% κατευθύνθηκε στην Ασία και την Ωκεανία και το 13% στην Ευρώπη.

Το Ισραήλ, ο έβδομος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων, αύξησε το μερίδιό του στις παγκόσμιες εξαγωγές όπλων από 3,1% το 2016-20 σε 4,4% το 2021-25 και για πρώτη φορά ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασίλειο (3,4%).

