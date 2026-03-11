Νέο μυστήριο στην Τεχεράνη: Τι συμβαίνει με τον νέο ηγέτη του Ιράν; Τραυματισμένος στα πόδια και άφαντος

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, δημοσιεύουν οι New York Times μεταφέροντας ότι ο 56χρονος είναι τραυματισμένος στα πόδια.

Επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ο Μποτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά τη συμπλήρωση τριών 24ωρων από την εκλογή του Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν με τον ίδιο να μην έχει εμφανιστεί ούτε δημόσια, ούτε σε κάποιο βίντεο, ούτε με γραπτή ανακοίνωση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, μάλιστα, από συγκέντρωση στην Τεχεράνη την Τρίτη, αντί για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του.

Όπως σημειώνουν οι New York Times «ένας λόγος (σ.σ. για την απουσία δημόσιας εμφάνισης) είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο η εμφάνιση του Μποτζτάμπα Χαμενεϊ να προδώσει την περιοχή που βρίσκεται να τον θέσει σε κίνδυνο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο 56χρονος τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν».

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους ΝΥΤ είπαν ότι ενημερώθηκε από υψηλόβαθμα πρόσωπα στην κυβέρνηση του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες, ότι ο Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί - κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί από την ιρανική τηλεόραση - με τα τραύματά του να είναι και στα πόδια αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και είχε καταφύγει σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι που μετέφεραν στους New York Times ότι είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ακόμα και πριν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ότι είχε τραυματιστεί στα πόδια στις 28 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα στην Τεχεράνη ο πατέρας του Μοτζτάμπα, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η μητέρα του, η σύζυγός του και ένας από τους γιους του.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι New York Times εκτιμούν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο ριζοσπαστικός από τον πατέρα και προκάτοχό του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αν και μέχρι πρότινος είχε δώσει δείγματα ενός μεσαίου θρησκευτικού στελέχους χωρίς ιδιαίτερα ηγετικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, διατηρούσε ανέκαθεν πολύ στενούς λειτουργικούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ η επιλογή του ως επικεφαλής του καθεστώτος είναι μη αποδεκτή για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ιδίως, όταν η εκλογή του σηματοδοτεί την παράταση της σκληροπυρηνικής διακυβέρνησης, όπως επισημαίνει η Washington Post, προσθέτοντας ότι στο πρόσωπό του το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ανυπακοής εναντίον του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ περισσότερο, όταν ο Μοτζτάμπα Χαμενεί διατηρεί ισχυρές προσβάσεις στο καθεστώς ασφαλείας της χώρας, αφού διαδραματίζει από καιρό ρόλο στο καθεστώς, αν και δεν κατάφερε ποτέ έως τώρα να αναλάβει κάποιον επίσημο ρόλο ή να αναδειχθεί σε ανώτερος κληρικός. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του ως διαδόχου του πατέρα του εκλαμβάνεται ως «μήνυμα ανθεκτικότητας του Ιράν, αλλά και του ίδιου προσωπικά», καθώς η δημόσια έκθεσή του είναι τα τελευταία εικοσιτετράωρα απειροελάχιστη, στον απόηχο και του βομβαρδισμού του προεδρικού συγκροτήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του πατέρα του, αλλά και μελών της οικογένειάς του.

Κρίνοντας ακόμη από το γεγονός ότι η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν είχε ως προμετωπίδα το τέλος μιας εποχής κληρονομικής μεταβίβασης της εξουσίας, η επιλογή του ως διαδόχου μεταφράζεται ως ένα ακόμη ισχυρό σήμα από το θεοκρατικό καθεστώς ότι δεν διατίθεται να προχωρήσει σε καμίας μορφής αποκλιμάκωση, παρότι τα κέντρα εξουσίας στο Ιράν εξακολουθούν να είναι πολλά και όχι ενιαία. Υπό αυτήν την έννοια, για αρκετούς αναλυτές, η επιλογή του γιου του Αλί Χαμενεϊ, ο οποίος διαδραμάτιζε ρόλο επικεφαλής του γραφείου του πατέρα του, συνιστά την πιο ισχυρή απόδειξη της επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης στην άσκηση εξουσίας στην Τεχεράνη, καθώς οι δεσμοί μεταξύ του νέου ηγέτη και των Φρουρών είχαν σφυρηλατηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρότι οι ΗΠΑ του είχαν επιβάλλει το 2019 κυρώσεις, όταν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεϊ «του ανέθεσε μέρος των ηγετικών του αρμοδιοτήτων». Η σκληρή στάση, την οποία προδικάζεται ότι θα ακολουθήσει, προκύπτει έμμεσα από την απουσία του από οποιασδήποτε μορφής δημόσια εκδήλωση, αλλά και από την εκκρεμότητα της δημόσιας κηδείας του πατέρα του, η οποία αναβλήθηκε στην πιθανότητα στρατιωτικών επιχειρήσεων στο σημείο.

Επιπλέον, η επιλογή του μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο επιθετική στάση στο εξωτερικό και σε αυστηρότερη εσωτερική καταστολή, δήλωσαν οι τρεις ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters, υποστηρίζοντας ακόμη ότι η κυριαρχία των Φρουρών στο σύστημα θα μετατρέψει περαιτέρω την Ισλαμική Δημοκρατία σε στρατιωτικό κράτος με μόνο μια λεπτή επίστρωση θρησκευτικής νομιμότητας.

