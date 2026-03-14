Ελληνικό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο στη Μαύρη Θάλασσα, καλά στην υγεία τους οι 24 ναυτικοί, ανάμεσά τους 10 Έλληνες

Πυραυλικό χτύπημα δέχτηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία, συμφερόντων της Mαρίας Αγγελικούση ενώ αυτό βρισκόταν περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι του Nοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 24 ναυτικοί, εκ των οποίων 10 είναι Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και ένας Ρουμάνος. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η κατάσταση στο πλοίο χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

Το δεξαμενόπλοιο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Gas Maritime και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν άφορτο τη στιγμή του συμβάντος.

Παρά το χτύπημα, το πλοίο παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει την πορεία του αυτοδύναμα, χωρίς να απαιτηθεί συνδρομή ή ρυμούλκηση.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, ενώ το συμβάν καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Βασίλης Κικίλιας: Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο Ertnews αναφέρθηε στο γεγονός.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, συμπλήρωσε ο υπουργός, που εκτίμησε πως το χτύπημα στο πλοίο σχετίζεται με τις αποφάσεις που επάρθησαν πρόσφατα για την μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου» συμπλήρωσε ο υπουργός.

Όπως πρόσθεσε, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου χρειάζεται για αυτή την απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη στοχοποίηση των ελληνικών πλοίων. Η ναυτιλία θα έπρεπε να είναι έξω από κάθε συμφέρον. «Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.

Ο κύριος Κικίλιας πρόσθεσε πως δεν έχει κάποιος Έλληνας ναυτικός που έχει αιτηθεί να γυρίσει πίσω από την εμπόλεμη ζώνη. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, διευκρίνισε, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να συμβεί άμεσα. Ωστόσο, «βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό», τόνισε και συμπλήρωσε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

