Eurostat: Σημαντική μείωση στο εμπορικό πλεόνασμα ευρωζώνης τον Μάρτιο

Το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης κατέγραψε πλεόνασμα 7,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026, έναντι 34,1 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο του 2026 σε 265,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (280,6 δισ. ευρώ). Παράλληλα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 257,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,4% σε ετήσια βάση.

Η Eurostat καταγράφει, επίσης, ότι το πλεόνασμα της ευρωζώνης μειώθηκε από 11,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026 σε 7,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026, ενώ η ετήσια μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 φτάνει τα 26,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Eurostat, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των πλεονασμάτων στους κλάδους των χημικών προϊόντων και των μηχανημάτων και οχημάτων.

Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου 2026, η ευρωζώνη εμφάνισε πλεόνασμα 16,6 δισ. ευρώ, έναντι 55,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εξαγωγές μειώθηκαν στα 713,1 δισ. ευρώ (-6,5%), ενώ οι εισαγωγές περιορίστηκαν στα 696,5 δισ. Ευρώ (-1,5%).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 5,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026, από 34,0 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε 233,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 8,7%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,7% στα 228,0 δισ. ευρώ.

Η Eurostat επισημαίνει ότι η μείωση του πλεονάσματος της ΕΕ συνδέεται κυρίως με τη διεύρυνση του ελλείμματος στον ενεργειακό τομέα, καθώς και με την υποχώρηση των πλεονασμάτων σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους όπως τα χημικά και τα μηχανήματα.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Eurostat καταγράφει πλεόνασμα 8,4 δισ. ευρώ για την ΕΕ, έναντι 50,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τις εξαγωγές να μειώνονται στα 630,0 δισ. ευρώ (-8,9%) και τις εισαγωγές στα 621,6 δισ. ευρώ (-3,0%).

Το ενδοενωσιακό εμπόριο διαμορφώθηκε σε 1.068,4 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 2,7% σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ