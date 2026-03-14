Ιράν μετά τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ: «Θα μετατρέψουμε σε στάχτες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή»

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα καταστρέψει αμέσως όλες τις πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν.

Ο ιρανικός στρατός, μέσω του εκπροσώπου του κεντρικού γενικού επιτελείου Χαράμ αλ Ανμπιγιά, που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, διεμήνυσε ότι όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν άμεσα και θα γίνουν «στάχτες».

Η ανακοίνωση ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Truth Social είχε αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, έναν στρατηγικό πετρελαϊκό κόμβο για το Ιράν, και απείλησε πως θα καταστραφούν οι πετρελαϊκές υποδομές εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν δεν υπέστησαν ζημιές πετρελαϊκές υποδομές στις αμερικανικές επιδρομές στο νησί Χαργκ.

Περισσότερες από 15 εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί, με πυκνό καπνό να υψώνεται μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε άμυνες του στρατού, τη θαλάσσια βάση Τζόσεν, έναν πύργο ελέγχου αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων, σύμφωνα με πηγές πεδίου που επικαλείται το πρακτορείο.

Το Χαργκ, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν, μέσω του οποίου περνά το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Η αντίδραση του ιρανικού κοινοβουλίου και οι απειλές για κλιμάκωση

Στο πλαίσιο των συνεχών απειλών μεταξύ των δύο χωρών, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στα νησιά του Ιράν στον Κόλπο, επισημαίνοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα εδάφη της με κάθε μέσο.

