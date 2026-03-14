«Το πετράδι του στέμματος»: Γιατί είναι ζωτικής σημασίας για το Ιράν η νήσος Χαργκ - Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και οι νέες απειλές

Προειδοποιητική επίθεση στη νήσο Χαργκ, «το πετράδι του στέμματος» του Ιράν, εξαπέλυσαν χθες οι ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν «μία από τις πιο ισχυρές βομβαρδιστικές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής».

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, υποστήριξε ότι κατά τις επιθέσεις αυτές «εξαφάνισαν εντελώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο «πετράδι του στέμματος» του Ιράν, το νησί Χαργκ».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλείψουν τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί».

Ο Τραμπ προειδοποίησε ακόμη ότι θα «επανεξετάσει αμέσως» την απόφασή του να μην στοχοποιήσει τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί, εάν το Ιράν συνεχίσει να «παρεμβαίνει» στα πλοία που διέρχονται από τα κοντινά Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του το Ιράν, διά μέσου του εκπροσώπου του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ απάντησε πως σε μια τέτοια περίπτωση, αν δηλαδή οι ΗΠΑ πλήξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νήσο Χαργκ «όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως», θα «γίνουν στάχτες».

Σε μια νεότερη απειλή οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θεωρούν νόμιμους στόχους όλους τους αμερικανικούς στόχους στα Εμιράτα.

Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είναι νόμιμοι στόχοι, μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών νησιών.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Το νησί Χαργκ

Το Χαργκ είναι ένα μικρό νησί (μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων και πλάτους 4,5 χιλιομέτρων) στον βόρειο Περσικό Κόλπο, ακριβώς έξω από τις ακτές του Ιράν.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς χρησιμεύει ως τερματικός σταθμός για σχεδόν όλες τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας. Μέχρι τώρα, είχε μείνει ανέγγιχτο από τον πόλεμο.

Πρόκειται για ένα νησί με αραιή βλάστηση, κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το οποίο φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Η δραστηριότητα στη νήσο Χαργκ συνεχίζεται κανονικά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, παρά τον πόλεμο και πολλά δεξαμενόπλοια εξακολουθούσαν να φορτώνουν εκεί, κανονικά, μέχρι την Τετάρτη, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες από το TankerTrackers.com που επικαλείται το Sky News.

Το βρετανικό Sky News σημειώνει ακόμη ότι υπάρχουν εικασίες ότι οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν σκεφτεί να καταλάβουν το νησί, αλλά οι ειδικοί λένε ότι αυτό σχεδόν σίγουρα θα απαιτούσε στρατεύματα επί τόπου, γεγονός που θα καθιστούσε την όλη επιχείρηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το νησί αποτελεί εδώ και καιρό «κλειδί» για την οικονομία του Ιράν. Ένα έγγραφο της CIA από το 1984 ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις είναι «οι πιο ζωτικές στο πετρελαϊκό σύστημα του Ιράν και η συνεχιζόμενη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την οικονομική ευημερία του Ιράν». Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε πρόσφατα ότι η καταστροφή του τερματικού σταθμού θα «παραλύσει την οικονομία του Ιράν και θα ανατρέψει το καθεστώς».

Το Ιράν προμηθεύει περίπου το 4,5% του παγκόσμιου πετρελαίου, αντλώντας 3,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και 1,3 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων ημερησίως, σύμφωνα με το Reuters.

Και το νησί φορτώνει δεξαμενόπλοια «ασταμάτητα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος», σύμφωνα με το TankerTrackers.com.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, οι εξαγωγές από το Χαργκ αυξήθηκαν σε επίπεδα σχεδόν ρεκόρ, ανέφερε η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε από το Reuters.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης στο Χαργκ εκτιμάται σε περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια και, σύμφωνα με τον αναλυτή παγκόσμιου εμπορίου Kpler, περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αποθηκεύονται σήμερα εκεί, ανέφερε το Reuters.

Τι είπαν ειδικοί στο CNN

Ο πρώην ταξίαρχος του Αμερικανικού Στρατού Μαρκ Κίμιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κρατούν το νησί «όμηρο» για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα επιτρέπει στα πλοία να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, το κλείσιμο του οποίου έχει ήδη εκτοξεύσει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Εάν αυτή η πετρελαϊκή υποδομή γίνει στόχος, είπε ο Κίμιτ, «είναι σαφές ότι το Ιράν πρόκειται να επιτεθεί σε άλλες υποδομές στη Μέση Ανατολή».

«Και σε εκείνο το σημείο, οι τιμές του πετρελαίου απλώς θα ξεφύγουν από τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Εάν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Χαργκ δεχθούν επίθεση, το Ιράν θα μπορούσε να χρειαστεί μήνες, μπορεί και έναν χρόνο, για να το ξαναφτιάξει δήλωσε στο CNN ο Muyu Xu, ανώτερος αναλυτής αργού πετρελαίου στην Kpler, προσθέτοντας ότι ως ο κύριος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, η Κίνα πιθανότατα θα βιώσει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια;

Το Ιράν θα μπορούσε να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση υλοποιώντας την απειλή του να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανέφεραν αναλυτές. Έχει ήδη πλήξει δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου σε συμμάχους των ΗΠΑ, το Ομάν και το Μπαχρέιν, και έχει στοχεύσει πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν και σήμερα να «βάλουν φωτιά» στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής εάν δεχθούν επίθεση ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι επιδρομές στο Χαργκ ήρθαν καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν μια μονάδα ταχείας αντίδρασης πεζοναυτών περίπου 2.500 πεζοναυτών και ναυτών στη Μέση Ανατολή.

Δεν είναι ακόμη σαφές πού θα αναπτυχθούν και τι θα κάνουν. Ωστόσο, αυτές οι μονάδες παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για αποστολές όπως μεγάλης κλίμακας εκκενώσεις και αμφίβιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων επιδρομών και επιθέσεων.

