Το Ντουμπάι, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου: Ανησυχία και σημάδια από πυραύλους στα κτίρια

Η λεωφόρος Σεΐχ Ζαγιέντ στο Ντουμπάι, ο αρχιτεκτονικός άξονας που συμβολίζει τη ραγδαία ανάδυση των Εμιράτων, βιώνει μια πρωτόγνωρη γεωπολιτική πίεση.

Η επίσημη επιβεβαίωση το πρωί του Σαββάτου για νέα πτώση θραυσμάτων στο κέντρο της πόλης, αποτελεί την επισημοποίηση μιας κρίσης που εξελίσσεται εδώ και ημέρες κάτω από την αστραφτερή επιφάνεια των ουρανοξυστών.

Συναγερμός στη Φουτζέιρα: «Παγώνει» η εξαγωγή πετρελαίου

Ενώ το Ντουμπάι μετρά τις πληγές του στις προσόψεις των κτιρίων, ένα νέο, στρατηγικό μέτωπο άνοιξε το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν σε προσωρινή αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ζώνη εγκαταστάσεων από θραύσματα αναχαίτισης drones.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί συναγερμό στις διεθνείς αγορές, καθώς η Φουτζέιρα αποτελεί τον τερματικό σταθμό του αγωγού Χαμπσάν. Πρόκειται για τη μοναδική «έξοδο κινδύνου» των Εμιράτων, που επιτρέπει την εξαγωγή πετρελαίου απευθείας στον Ινδικό Ωκεανό, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

DIFC: Η πρόκληση της «επόμενης ημέρας»

Στο DIFC, τη «Wall Street της Μέσης Ανατολής», η καθημερινότητα προσαρμόζεται πλέον στα νέα δεδομένα των αναχαιτίσεων. «Έκλεισα το γραφείο μου στο DIFC εδώ και ημέρες», αποκαλύπτει το iefimerida.gr Έλληνας επιχειρηματίας. «Οι υπάλληλοι δουλεύουν από το σπίτι τους. Στελέχη από την Ινδία έχουν γυρίσει στη χώρα τους και εργάζονται από εκεί». Αυτή η μετακίνηση προσωπικού προς το εξωτερικό υπογραμμίζει την τρωτότητα ενός οικονομικού μοντέλου που βασίζεται στην εισαγωγή ταλέντου.

«Ένιωσα το κτίριο να τρέμει»

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των τραπεζικών κολοσσών, ο αντίκτυπος των εντάσεων παίρνει τη μορφή προσωπικής μαρτυρίας. Η Μαρία (το όνομα έχει αλλάξει), μια Ελληνίδα υπάλληλος σε εταιρεία που εδρεύει στην καρδιά του DIFC στο Ντουμπάι, περιγράφει τη στιγμή που η αναχαίτιση έγινε αντιληπτή εντός του γραφείου της. «Δεν ήταν ένας μακρινός θόρυβος, ήταν ένας εκκωφαντικός κρότος που έκανε το κτίριο να τρέμει», λέει στο iefimerida.gr. «Φοβάμαι. Ψάχνω απεγνωσμένα τρόπο να γυρίσω στην Ελλάδα».

Το «αποτύπωμα» στον UP Tower

Όπως καταγράφει αποκλειστικά ο φακός στον πύργο UP Tower, οι οπές στη γυάλινη πρόσοψη αποτελούν το αδιάψευστο πειστήριο της τρέχουσας κατάστασης. Ενώ τα αμυντικά συστήματα Patriot πετυχαίνουν τις αναχαιτίσεις στον αέρα, τα θραύσματα που καταλήγουν στον αστικό ιστό προκαλούν μια αλυσιδωτή αντίδραση στην ψυχολογία των επενδυτών και των ξένων στελεχών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του Εμιράτου.

