Διαδηλώσεις υπέρ και κατά του καθεστώτος του Ιράν στο Λονδίνο

Στο κέντρο του Λονδίνου, στην περιοχή του Ουεστμίνστερ, πραγματοποιούνται αυτή την ώρα δύο παράλληλες συγκεντρώσεις σε αντίθετες πλευρές του Τάμεση.

Στη μία πλευρά βρίσκεται συγκέντρωση που συνδέεται με την Ημέρα Αλ-Κουντς, την οποία οι διοργανωτές παρουσιάζουν ως φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση, ενώ η αστυνομία αναφέρει ότι οι οργανωτές έχουν συμπάθειες προς το ιρανικό καθεστώς γι’ αυτό και είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να την απαγορεύσει.

Μεταξύ των συμμετεχόντων εκφράζεται στήριξη προς την ηγεσία της Τεχεράνης και καταδίκη των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, με ορισμένους διαδηλωτές να κρατούν φωτογραφίες του Χαμενεΐ που σκοτώθηκε και του γιου του που ανέλαβε.

Στην απέναντι πλευρά του ποταμού πραγματοποιείται αντισυγκέντρωση από διαδηλωτές που εκφράζουν αντίθεση προς το ιρανικό καθεστώς και την κινητοποίηση Ημέρα Αλ-Κουντς. Η αστυνομία έχει αναπτύξει περίπου χίλιους αστυνομικούς και έχει κρατήσει τις δύο συγκεντρώσεις σε διαφορετικές πλευρές του Τάμεση ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση. Μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει ήρεμη, χωρίς να έχουν αναφερθεί επεισόδια.

