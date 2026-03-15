Διαδηλώσεις υπέρ και κατά του καθεστώτος του Ιράν στο Λονδίνο

Τα ΗΑΕ προειδοποιούν το Ιράν να μην «κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία» μέσω των στενών του Ορμούζ

Στο κέντρο του Λονδίνου, στην περιοχή του Ουεστμίνστερ, πραγματοποιούνται αυτή την ώρα δύο παράλληλες συγκεντρώσεις σε αντίθετες πλευρές του Τάμεση.

Στη μία πλευρά βρίσκεται συγκέντρωση που συνδέεται με την Ημέρα Αλ-Κουντς, την οποία οι διοργανωτές παρουσιάζουν ως φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση, ενώ η αστυνομία αναφέρει ότι οι οργανωτές έχουν συμπάθειες προς το ιρανικό καθεστώς γι’ αυτό και είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να την απαγορεύσει.

Μεταξύ των συμμετεχόντων εκφράζεται στήριξη προς την ηγεσία της Τεχεράνης και καταδίκη των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, με ορισμένους διαδηλωτές να κρατούν φωτογραφίες του Χαμενεΐ που σκοτώθηκε και του γιου του που ανέλαβε.

Στην απέναντι πλευρά του ποταμού πραγματοποιείται αντισυγκέντρωση από διαδηλωτές που εκφράζουν αντίθεση προς το ιρανικό καθεστώς και την κινητοποίηση Ημέρα Αλ-Κουντς. Η αστυνομία έχει αναπτύξει περίπου χίλιους αστυνομικούς και έχει κρατήσει τις δύο συγκεντρώσεις σε διαφορετικές πλευρές του Τάμεση ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση. Μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει ήρεμη, χωρίς να έχουν αναφερθεί επεισόδια.

Πηγή: Ertnews.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

