Στη Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS Dragon που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο (βίντεο)

Το αντιτορπιλικό HMS Dragon τύπου 45 του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας έπλευσε το πρωί της Τρίτης (17/3) στη Μεσόγειο Θάλασσα και έφτασε στο Γιβραλτάρ, καθώς συνεχίζει την αποστολή του προς την Ανατολική Μεσόγειο και το Ακρωτήρι της Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ukdefencejournal, το πλοίο εντοπίστηκε σήμερα το πρωί κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, καθώς διέσχιζε τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο.

HMS Dragon arrivant à Gibraltar ce matin.



Il s’agit très probablement d’une escale technique ou logistique.



Source : @Gibdan1



Note : Le dragon rouge n’est peint que du côté bâbord pic.twitter.com/EsUgHdD5fF — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) March 17, 2026

Το πολεμικό πλοίο, με βάση το Πόρτσμουθ, κατευθύνεται προς τα ύδατα ανοικτά της Κύπρου, όπου αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Το σκάφος αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Μαρτίου μετά από μια περίοδο προετοιμασίας.

Σκοπός της αποστολής του είναι η ενίσχυση της προστασίας του βρετανικού προσωπικού και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, η οποία πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε επιθέσεις από drones.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάπτυξη του βρετανικού πλοίου συνδέεται άμεσα με το χτύπημα που δέχθηκε πριν από λίγες ημέρες η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Οι βρετανικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν την προέλευση του drone, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι πιθανολογείται ιρανικής κατασκευής μέσο, με ρωσική τεχνολογία, το οποίο ενδεχομένως εκτοξεύθηκε από Λίβανο ή Ιράκ.

Το περιστατικό λειτούργησε ως καμπανάκι για τη στρατιωτική έκθεση της Κύπρου λόγω των βρετανικών βάσεων και της ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Είχαν προηγηθεί και άλλα βρετανικά μέτρα, όπως η αποστολή δύο ελικοπτέρων Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει και άλλες αεροπορικές και αντιαεροπορικές ενισχύσεις στην περιοχή. Η άφιξη του Dragon έρχεται να προσθέσει το ναυτικό σκέλος σε αυτή την ομπρέλα προστασίας.

Τα χαρακτηριστικά του HMS Dragon

Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κλάσης Type 45 και το HMS Dragon μπορεί να αναλάβει πολλαπλές αποστολές πέρα από την αεράμυνα. Από επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών έως αποστολές καταπολέμησης ναρκωτικών στη θάλασσα.

Το πλήρωμα αριθμεί περισσότερα από 200 άτομα και αποτελείται από ιπτάμενο προσωπικό, μηχανικούς οπλικών συστημάτων, τεχνικούς επικοινωνιών και εξειδικευμένους ναυτικούς.

Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν εντοπισμό εναέριων στόχων μεγάλης εμβέλειας, ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών στόχων, εμπλοκή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, συντήρηση ελικοπτέρων, υποστήριξη απονηώσεων και προσνηώσεων, και χειρισμό οπλικών συστημάτων.

Μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών (πύραυλοι, drones, αεροσκάφη), συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους στολίσκους, παρέχει προστασία σε βάσεις και θαλάσσιες ζώνες υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Sea Viper (Aster), προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό απειλών σε μεγάλη απόσταση και πλήρωμα περίπου 190 ατόμων

Το πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλάσσιων οδών.

