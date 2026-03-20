Το Ιράν κρέμασε 19χρονο παλαιστή που συμμετείχε στις διαδηλώσεις, καταγγελίες ότι τον βασάνισαν για να ομολογήσει «εχθρότητα προς τον Θεό»

Το καθεστώς του Ιραν εκτέλεσε την Πέμπτη με δημόσιο απαγχονισμό τον 19χρονο παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου μαζί με άλλα δύο άτομα.

Ο Μοχαμάντι - μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι αι Σαίντ Νταβούντι - είχαν κατηγορηθεί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι σκότωσαν δύο αστυνομικούς «με μαχαίρια και σπαθιά» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ωστόσο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι ο Μοχαμέντι, ο οποίος ήταν ανερχόμενο ταλέντο στο άθλημα της πάλης, βασανίστηκε ώστε να ομολογήσει το κακούργημα της «εχθρότητας προς τον Θεό».

«Η εκτέλεσή του ήταν μια κατάφωρη πολιτική δολοφονία, μέρος του μοτίβου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να καταπνίξει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία», δήλωσε ο ακτιβιστής και Ιρανός αθλητής μαχητικών αθλημάτων, Νίμα Φαρ, στο Fox News.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις εκτελέσεις, υποστηρίζοντας ότι στους άνδρες δεν παρασχέθηκε «επαρκής υπεράσπιση και εξαναγκάστηκαν να κάνουν "ομολογίες"». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν σε «ταχύρρυθμες διαδικασίες που δεν έμοιαζαν σε τίποτα με ουσιαστική δίκη».

Ο Φαρ θύμισε, επίσης, ότι η εκτέλεση της Πέμπτης αποτελεί μια ανατριχιαστική επανάληψη της εκτέλεσης το 2020 του πρωταθλητή παλαιστή Ναβίντ Αφκάρι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός Ιρανού φρουρού ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2018.

