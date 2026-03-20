Αμερικανικά ΜΜΕ: Η Ουάσιγκτον εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και ενδέχεται να στείλει πολεμικά πλοία

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντατικοποιήσει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και ενδέχεται να αποστείλουν πολεμικά πλοία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η Ουάσιγκτον διευκρίνισε ότι χρησιμοποιεί επιθετικά αεροσκάφη και ελικόπτερα Apache για να στοχεύει ιρανικά σκάφη, στο πλαίσιο του σχεδίου του Πενταγώνου για την προστασία της ναυσιπλοΐας στον θαλάσσιο διάδρομο, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να συνεχιστούν για εβδομάδες, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου το στενό στη ναυτιλιακή κίνηση.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το ιρανικό εργοστάσιο στο νησί Χαργκ για την παραγωγή πυραύλων εδάφους–εδάφους.

Ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι το εργοστάσιο χρησιμοποιούνταν για τη συναρμολόγηση βαλλιστικών πυραύλων που αποτελούσαν απειλή για τους Αμερικανούς, τις χώρες της περιοχής και τη διεθνή εμπορική ναυτιλία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την 1η Μαρτίου έδειχναν την εγκατάσταση πριν από τα πλήγματα, ενώ εικόνες της 11ης Μαρτίου κατέγραψαν την έκταση των ζημιών μετά την επίθεση με κατευθυνόμενα πυρομαχικά.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ —από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου— επηρεάστηκε σοβαρά, προκαλώντας ανησυχίες για ελλείψεις στις προμήθειες και αύξηση των τιμών σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Οι υψηλές τιμές καυσίμων αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τους Αμερικανούς πολιτικούς ηγέτες, καθώς ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό που επιβαρύνει πολλές οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

