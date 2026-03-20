Οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν στον Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε βαλλιστικούς πυραύλους

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης απάντησε το πρωί της Παρασκευής στους ισχυρισμούς Νετανιάχου ότι το Ιράν δεν μπορεί πλέον να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα IRAN ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Νεϊνί υποστήριξε ότι «συνεχίζουμε να παράγουμε βαλλιστικούς πυραύλους ακόμα και σε συνθήκες πολέμου».

Μιλώντας συγκεκριμένα για το πώς οι Ιρανοί βάζουν 20 στις τέλειες βολές, ο Ιρανός στρατηγός δηλώνει ότι «η πυραυλική βιομηχανία παίρνει 20 και δεν υπάρχει ανησυχία γιατί συνεχίζουμε να παράγουμε πυραύλους ακόμα και σε συνθήκες πολέμου, κάτι που είναι καταπληκτικό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το απόθεμα»

Ο Ιρανός στρατηγός είπε ακόμα ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί: «Ο λαός περιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθεί πλήρως ο εχθρός. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει όταν η σκιά του πολέμου φύγει πάνω από τη χώρα μας.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι «μετά από 20 ημέρες μπορώ να σας ανακοινώσω ότι το Ιράν σήμερα δεν έχει καμία δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου και καμία δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

