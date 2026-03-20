Βόρεια Κορέα: Nέο άρμα μάχης δοκίμασαν o Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του

Ως σημαντικό στοιχείο του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, παρουσιάστηκε ένα νέο άρμα μάχης, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν και την κόρη του, Κιμ Τζου Άε, να παίρνουν μέρος στη δοκιμή του.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης φαίνονται ο ηγέτης και η κόρη του εμφανώς ευχαριστημένοι πάνω στο όχημα, στη διάρκεια γυμνασίων σε βάση της Πιονγκγιάνγκ.

Τα γυμνάσια αυτά πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή μονάδων τεθωρακισμένων που εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους, ενώ περιλάμβαναν ασκήσεις μάχης εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο άρμα έχει εξελιγμένες ικανότητες κίνησης και βολής, καθώς και εξοπλισμούς κατά των πυραύλων και των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η ονομασία του δεν διευκρινίσθηκε, όμως, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εφημερίδα Chosun Daily, το άρμα αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με το Chonma-20, που είχε παρουσιασθεί στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης τον Οκτώβριο στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο Κιμ δήλωσε ότι είναι «βέβαιος πως δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα τεθωρακισμένο που να έχει εξίσου ισχυρές ικανότητες άμυνας με αυτό το άρμα μάχης», μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται όλο και πιο τακτικά δημοσίως δίπλα στην κόρη του, τροφοδοτώντας εικασίες ότι η έφηβη μπορεί να είναι η κληρονόμος της δυναστείας που κυβερνά την κομμουνιστική χώρα από τη δημιουργία της το 1948.

Η Βόρεια Κορέα έχει πολλαπλασιάσει τις επιδείξεις εξοπλισμών, δείχνοντας μ’ αυτό τον τρόπο ότι αψηφά τη Νότια Κορέα και τους Αμερικανούς συμμάχους της.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP