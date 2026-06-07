Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα ο «Γύρος της Πάφου» 2026

Ο «Γύρος της Πάφου» αποτελεί το μεγαλύτερο και μαζικότερο αγώνα δρόμου της πόλης μας, που διοργανώνεται από το Δήμο για περισσότερα από 30 χρόνια.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες δημότες της Πάφου, μικροί και μεγάλοι στέλνουν το μήνυμα της χαράς του αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο Γύρος της Πάφου αποτελεί πλέον ένα θεσμό για την πόλη και τον αθλητισμό γενικότερα.

Μια εκδήλωση που ολοένα κερδίζει και περισσότερους συμμετέχοντας (αθλητές και μη) κάθε ηλικίας και φύλου. Η εκδήλωση έχει πλέον καταχωρηθεί στη συνείδηση όλων των δημοτών αλλά και επισκεπτών της πόλης μας.

Πέραν των 450 ατόμων (αθλητές, μαθητές, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) από την Πάφο αλλά και από άλλες Επαρχίες συμμετείχαν φέτος στο Γύρο της Πάφου, αποδεικνύοντας για άλλη μια χρονιά την ανάγκη των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων μας για άθληση και συμμετοχή.

Ο «Γύρος της Πάφου» 2026 οργανώθηκε σε συνεργασία με το Σωματείο Ερασιτεχνών και Βετεράνων Αθλητών «Στέλιος Κυριακίδης».