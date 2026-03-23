BBC: Τα σημαντικά ερωτήματα που δεν βρήκαν απάντηση στην ανάρτηση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται επί του παρόντος στη Φλόριντα, αλλά θα ταξιδέψει στο Μέμφις νωρίς το απόγευμα για να εκφωνήσει ομιλία με θέμα τις προσπάθειες καταπολέμησης του εγκλήματος.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έκανε λόγο για πενταήμερη παύση πυρός στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αφήνει σημαντικά ερωτήματα αναπάντητα.

Αν και αναφέρθηκε σε «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, και η δήλωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον πολεμικό τόνο που υιοθέτησαν οι αντιμαχόμενες πλευρές το Σαββατοκύριακο.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς επικεντρώθηκαν αυτές οι συνομιλίες. Το θέμα θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή ο εμπλουτισμός ουρανίου, ή απλά μια κατάπαυση του πυρός – μια προοπτική που ο Τραμπ υποβάθμισε συγκεκριμένα την Παρασκευή.

Θα μπορούσε επίσης να είναι μια αναφορά στο Στενό του Ορμούζ, αν και το άνοιγμά του στη ναυτιλιακή κίνηση είναι κάτι που οι Ιρανοί δεν έχουν μέχρι στιγμής υποσχεθεί δημοσίως. Οι περισσότεροι ειδικοί το θεωρούν απίθανο, καθώς ο έλεγχος του Ιράν πάνω στο Ορμούζ αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του στον πόλεμο.

Πηγή: protothema.gr

