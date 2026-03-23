Επιχορηγημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ - Δωρεάν Φοίτηση*. Κάνε την εγγραφή σου online www.intercollege.ac.cy/el/butchery η πάρε τηλέφωνο στο 22842591

Το Πρόγραμμα διοργανώνεται για 4η χρονιά από τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege και τη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Με σύνθημα «Σπούδασε Κρεοπώλης», το Πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών επιστρέφει φέτος προσφέροντας το προνόμιο της ΔΩΡΕΑΝ* φοίτησης σε φίλους των επισιτιστικών τεχνών, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε ένα επάγγελμα με μηδενική ανεργία.

*Μοναδική προϋπόθεση για την παροχή της δωρεάν φοίτησης είναι η καταβολή εγγύησης €250, η οποία και επιστρέφεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι εγκαταλείψουν το πρόγραμμα ή δεν καταφέρουν να το ολοκληρώσουν με επιτυχία, η εγγύηση δεν επιστρέφεται.

Ο 3ος κύκλος σπουδών ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι του 2024, προσφέροντας στους 16 απόφοιτους του προγράμματος ευκαιρίες καριέρας και σημαντικό πλεονέκτημα στην αρένα της αγοράς εργασίας, καθώς παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών κρεοπωλών στη χώρα μας. Έτσι, όλοι ανεξαιρέτως οι απόφοιτοι εργοδοτήθηκαν μετά το τέλος του προγράμματος, ενώ κάποιοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση.

Με στόχο να συμβάλουν στην κάλυψη περισσότερων αναγκών της αγοράς εργασίας και τη διατήρηση του επαγγέλματος του κρεοπώλη, οι τρεις εταίροι δίνουν και φέτος στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες, με το καινοτόμο Πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών. Με την επιχορήγηση του προγράμματος, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ στηρίζουν την κοινωνία και προσφέρουν μία τεράστια ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν τα εφόδια που απαιτούνται για μία νέα καριέρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σχετικά με το πρόγραμμα:

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών είναι ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα που προσφέρει πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκουν καταρτισμένοι καθηγητές και έμπειροι επαγγελματίες στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια του Intercollege και των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες διεκδικούν πιστοποιητικό του Εθνικού & Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, επιπέδου 4 (CyQF /EQF Level 4) και έχουν δυνατότητα άμεσης εργοδότησης στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ αλλά και την ευκαιρία διεκδίκησης θέσεων εργασίας σε συναφείς επαγγελματικούς κλάδους, τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών στηρίζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Intercollege, στον αριθμό 22 842591.

Online Εγγραφές: www.intercollege.ac.cy/el/butchery

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 18/5/2026

OPEN DAYΑν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Κατάρτισης Κρεοπωλών έλα την Πέμπτη 2/4/2026 οποιαδήποτε ώρα μεταξύ των ωρών 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας – The Block Restaurant για προσωπική συνέντευξή και ενημέρωση. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 22842591.