Οδηγοί Προσοχή! Κλειστή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο λόγω τροχαίου - Έντονη βροχόπτωση και συσσώρευση νερού στα ημιορεινά

Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ενώ τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αστυνομία, λόγω οδικής σύγκρουσης (χωρίς τραυματίες) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας προς Λεμεσό, παρά την περιοχή Κακορατζιάς, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Στην περιοχή επικρατεί έντονη βροχόπτωση. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επιπλέον, με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και συσσώρευσης νερού στον δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους παρά τις περιοχές Ευρύχου – Κουτραφά, Ατσά και Κορωνιά, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες κ να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.