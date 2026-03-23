Το ΤΕΠΑΚ προχωρά στην υλοποίηση του Master Plan για τον Β’ Πόλο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου

Σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προχωρά στην υλοποίηση του Master Plan και στη διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τον Β’ Πόλο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ.

Ο Β’ Πόλος του ΤΕΠΑΚ χωροθετείται στο τεμάχιο του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και στο τεμάχιο της Α’ Τεχνικής Σχολής, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2024.

Η δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, στην πανεπαρχιακή συνάντηση στη Λεμεσό στις 17 Μαΐου 2025, επιβεβαιώνει τη σαφή πολιτική βούληση και τη δέσμευση της Πολιτείας για την προώθηση του έργου. Όπως είχε επισημάνει o Πρόεδρος: «Προχωρά επίσης ο Β’ Πόλος Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, ο οποίος αφορά στη χρήση του χώρου της Α’ Τεχνικής Λεμεσού και του Παλιού Νοσοκομείου, εκτιμώμενης αξίας 104 εκατ. ευρώ. Το έργο είναι ώριμο και έχουν ήδη ληφθεί οι πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου."

Στην περιοχή έχει ήδη προγραμματιστεί η ανέγερση σύγχρονων υποδομών με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων και δυναμικών αναγκών του Πανεπιστημίου, λόγω και της συνεχούς αύξησης του φοιτητικού πληθυσμού. Σημειώνεται ότι στην περιοχή λειτουργεί ήδη η Κλινική Αποκατάστασης της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του Β’ Πόλου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεταστέγαση των Σχολών Επιστημών Υγείας και Διοίκησης και Οικονομίας σε ιδιόκτητες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη ενοικίασης κτηρίων, τη δημιουργία φοιτητικών εστιών για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος λόγω υψηλών ενοικίων και περιορισμένης διαθεσιμότητας, καθώς και τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων συνάθροισης και κοινωνικοποίησης για τους για φοιτητές και φοιτήτριες.

«Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αυτός αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και βιώσιμων εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας», σημειώνει ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, σε μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα.

«Η πρωτοβουλία αυτή», όπως αναφέρει, «υπογραμμίζει τόσο τη σημασία όσο και τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάπτυξης των συγκεκριμένων χώρων, όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στην απόφαση της Πολιτείας για την αξιοποίησή τους προς όφελος της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση ενός ιστορικού και κομβικού αστικού χώρου, με άμεσο και διαχρονικό όφελος και για τους πολίτες της Λεμεσού».

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ αναφέρει επίσης ότι «η δημιουργία ενός πανεπιστημιακού πυρήνα στο κέντρο της πόλης θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την πολιτιστική δραστηριότητα. Ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία, που θα λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και αναζωογόνησης του αστικού ιστού, προς όφελος όλων».

Με τον τρόπο αυτό, προσθέτει, «το ΤΕΠΑΚ συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά του για μια σύγχρονη, εξωστρεφή πανεπιστημιούπολη, πλήρως ενταγμένη στον αστικό ιστό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της Λεμεσού και της ευρύτερης περιοχής».

«Τυχόν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Β’ Πόλου και στην υλοποίηση των υποδομών και εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ θα δημιουργήσει σοβαρές και αρνητικές παρενέργειες στην αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου, αλλά και στη συνολική ανάπτυξη της Λεμεσού», προειδοποιεί ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη γίνει ο διορισμός των επαγγελματικών συμβούλων από το ΕΤΕΚ, οι οποίοι θα αναλάβουν τη σύνταξη των όρων προκήρυξης του διαγωνισμού και την υποστήριξη της διαδικασίας έως την ολοκλήρωσή της με την απονομή των βραβείων από την κριτική επιτροπή.