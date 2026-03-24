Politico: Τον Γκαλιμπάφ θέλει ο Τραμπ για πιθανό διαπραγματευτή και μελλοντικό ηγέτη του Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ, φαίνεται να διερευνά διακριτικά τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ως πιθανό συνομιλητή -ή ακόμα και ως μελλοντική ηγετική προσωπικότητα- σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής διέξοδου για την κρίση με το Ιράν, αναφέρει το Politico.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να εντοπίσει πρόσωπο μέσα στο ιρανικό πολιτικό σύστημα που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί συμφωνία, ενώ ο Τραμπ φέρεται να μετατοπίζει το βάρος από τη στρατιωτική πίεση σε πολιτικές λύσεις.

Ο Γκαλιμπάφ και... οι άλλοι

Ο 64χρονος Γκαλιμπάφ, παρά τις επανειλημμένες απειλές του προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, θεωρείται από κάποιους στον Λευκό Οίκο ως πιθανός αξιόπιστος συνομιλητής για τη φάση αυτή. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να στηρίξει αποκλειστικά ένα άτομο, εξετάζοντας περισσότερους υποψήφιους για να διαπιστώσει ποιος θα μπορούσε να επιδιώξει συμφωνία.

«Είναι ισχυρή επιλογή, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει οριστικά», ανέφερε ανώνυμος αξιωματούχος. «Πρέπει να τους δοκιμάσουμε και δεν μπορούμε να βιαστούμε».

Προς αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου

Η αναζήτηση συνομιλητή υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να βρει διεξόδους από μια κρίση που έχει αναστατώσει τις διεθνείς αγορές και έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι πρόκειται για ευαίσθητες διαπραγματεύσεις και πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαπραγματεύονται μέσω των μέσων ενημέρωσης».

Πενθήμερη αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων

Ο Τραμπ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή στρατιωτικών πλήξεων 5 ημερών σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται διπλωματικές συζητήσεις. Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, η προστασία του πετρελαϊκού κέντρου στο νησί Χαργκ δείχνει τη σημασία της ενέργειας στις αμερικανικές στρατηγικές κινήσεις.

Αμφιβολίες για Γκαλιμπάφ και αμερικάνικη επιρροή

Παρά την επικέντρωση στον Γκαλιμπάφ, ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ΗΠΑ μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την επόμενη ηγεσία του Ιράν. Σύμφωνα με το Politico, ο αναλυτής Αλί Βαέζ εκτιμά ότι ακόμη και αν ο Γκαλιμπάφ ήθελε συμβιβασμό, το ιρανικό στρατιωτικό και πολιτικό σύστημα πιθανότατα θα περιορίσει τις δυνατότητές του.

Η Ουάσιγκτον επίσης δεν εξετάζει σοβαρά τον εξόριστο Ρεζά Παχλαβί, λόγω έλλειψης εσωτερικής νομιμοποίησης, εστιάζοντας σε στελέχη που ήδη κατέχουν θέσεις εξουσίας εντός του Ιράν.

Προοπτικές για συμφωνία ειρήνης μέσα στην εβδομάδα

Τέλος, όπως σημειώνει το Politico, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία ειρήνης μέσα στην εβδομάδα, με στόχο σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός. «Όπως κάθε άνθρωπος, ο πρόεδρος θα προτιμούσε την ειρήνη από τον πόλεμο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

