Ποιος ήταν ο Αλιρεζά Τανγκσίρι: Τι μπορεί να σημάνει ο θάνατος του αρχηγού του Ναυτικού των Φρουρών στη συνέχεια του πολέμου

Την εξουδετέρωση του αρχιτέκτονα του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, απειλώντας πως ο στρατός της χώρας δεν θα σταματήσει και θα συνεχίσει να χτυπά ένα - ένα τα υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι γεννήθηκε στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, και εντάχθηκε νωρίς στο ναυτικό των Φρουρών. Πολέμησε στον πόλεμο Ιράν–Ιράκ και στον λεγόμενο «πόλεμο των τάνκερ» τη δεκαετία του 1980, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρέθηκαν για πρώτη φορά σε ευθεία αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του πορείας ανέλαβε τη διοίκηση της 1ης Ναυτικής Περιφέρειας των Φρουρών στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ διετέλεσε αναπληρωτής διοικητής για οκτώ χρόνια, από το 2010 έως το 2018, προτού αναλάβει την ηγεσία των ναυτικών δυνάμεων.

BREAKING:



The IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri has been eliminated in an Israeli airstrike in Bandar Abbas.



He and his men were buried under a collapsed building pic.twitter.com/hFrh2uL8aj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

Τις τελευταίες εβδομάδες είχε υιθετήσει μια ολοένα και πιο επιθετική στάση όσον αφορά τις ενέργειες του Ιράν στον Κόλπο, ιδίως στην περιοχή του Ορμούζ.

Την περασμένη εβδομάδα, απείλησε με αντίποινα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, προειδοποιώντας τους πολίτες και τους εργαζόμενους να μείνουν μακριά. «Ο κατάλογος των στόχων μας έχει ενημερωθεί. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Αμερική θεωρούνται πλέον ισοδύναμες με τις αμερικανικές βάσεις και θα δεχθούν πυρά με όλη τη δύναμη», δήλωσε τότε ο Τανγκσίρι.

Η είδηση του θανάτου του αποτελεί νέο πλήγμα για την ιρανική ηγεσία, καθώς από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά του Ιράν, σειρά υψηλόβαθμων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων έχει σκοτωθεί σε στοχευμένες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των σημαντικών απωλειών συγκαταλέγεται και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, ενώ στις 17 Μαρτίου σκοτώθηκε κοντά στην Τεχεράνη ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος πολιτικός και επικεφαλής του συστήματος ασφαλείας της χώρας. Σύμφωνα με αναφορές, στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, σκοτώθηκε σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, λίγες ώρες μετά από τηλεοπτική του εμφάνιση, κατά την οποία υποστήριξε ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητα ανάπτυξης πυραυλικών συστημάτων παρά τις πιέσεις του πολέμου.

Οι επιπτώσεις στον πόλεμο και την ενέργεια

Μετά τον θάνατο του Τανγκσίρι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσαν να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει την πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αεροπορική επιδρομή στο Μπάνταρ Αμπάς οδήγησε στον θάνατο του Τανγκσίρι, ο οποίος θεωρούνταν βασικός σχεδιαστής της στρατηγικής αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η εξουδετέρωση του Τανγκσίρι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ικανότητα του Ιράν να επηρεάζει τη διεθνή αγορά ενέργειας, καθώς η στρατηγική του είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές και πέρα από την περιοχή του Κόλπου, με μεγάλες οικονομίες όπως η Ινδία και η Κίνα να αντιμετωπίζουν περιορισμό των ενεργειακών προμηθειών λόγω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η αύξηση των τιμών καυσίμων έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με μέρος της κοινής γνώμης να αποδίδει την ευθύνη στην εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Πηγή: protothema.gr